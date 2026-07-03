Starkoch Jamie Oliver (51) hat die Pilotenlizenz erworben

Jamie Oliver (51) hebt jetzt nicht nur in der Küche ab: Der britische Starkoch hat nach einem Jahr intensiver Ausbildung seine Pilotenlizenz erworben. Der 51-Jährige teilte die freudige Neuigkeit auf Instagram und ließ dabei auch stolze Fotos von sich im Cockpit folgen. "Ich bin sehr stolz und aufgeregt, mitteilen zu dürfen, dass ich meine Pilotenqualifikation bestanden habe", schrieb Jamie begeistert. Den Anstoß zu diesem neuen Hobby gab ihm ausgerechnet seine Frau Jools Oliver (51), die ihm einst einen ersten Entdeckungsflug zum Geburtstag schenkte.

Auf seinem Weg zur Lizenz musste Jamie insgesamt neun Prüfungen ablegen – eine besondere Herausforderung, wie er offen zugab: "Das war für mich als Legastheniker sehr beängstigend." Für seine Prüfungsvorbereitungen nutzte er digitale Bücher und eine Vorleseanwendung, die ihm das Lernen erleichterten. Das anstrengende Training führte ihn unter anderem nach Südafrika, wo er rund um den Tafelberg flog, sowie nach Cornwall. Im Rückblick beschreibt er das vergangene Jahr als "eines der härtesten, wunderbarsten und inspirierendsten Dinge", die er je getan habe. "Ich bin aufgedreht, ich bin auf Wolke sieben, inspiriert, stolz auf mich und so dankbar, dass ich dabei so viele wunderbare Menschen kennengelernt habe", schrieb er weiter.

Jamie und seine Frau Jools sind seit dem Jahr 2000 verheiratet und haben fünf gemeinsame Kinder: Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice und River Rocket Blue Dallas. Die beiden haben ihre Ehe im Jahr 2023 auf den Malediven noch einmal offiziell bekräftigt und ihre Hochzeitsgelübde erneuert. Gegenüber dem Magazin Good Housekeeping UK schwärmte Jamie zuletzt von seiner langen Ehe: "Ich wäre nicht der Erste, der sagt, dass Gegensätze sich anziehen. Wir verstehen uns sehr gut und mögen uns wirklich, aber wir sind auch sehr verschieden." Er fühle sich "sehr gesegnet", so lange verheiratet zu sein.

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Getty Images Jamie Oliver besucht die Vorführung des Dokumentarfilms "Jamie's Dyslexia Revolution" in der British

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Instagram / jamieoliver Jamie Oliver besteht Pilotenausbildung

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