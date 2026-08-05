Jamie Oliver verkündet Verlobung seiner Tochter Poppy (24)

Freudige Neuigkeiten aus der Familie Oliver: Jamie Olivers (51) älteste Tochter Poppy Honey hat sich verlobt! Der britische Starkoch teilte die romantische Nachricht jetzt voller Stolz auf Instagram und veröffentlichte in seiner Story ein Reel seiner Ehefrau Jools Oliver (51). In dem Clip sind mehrere Aufnahmen des emotionalen Heiratsantrags am Strand zu sehen. "Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung, mein kleines Mädchen", schrieb Jamie gerührt. "Ich freue mich so sehr für euch beide. Was für ein wundervoller Moment!"

Auch Poppys Mutter Jools fand rührende Worte. Unter ihrem Reel schrieb sie: "Unser erstes Baby Poppy Honey wird heiraten. Wir sind so aufgeregt, stolz und glücklich. Ben, wir verehren dich alle." Außerdem verriet sie laut Daily Mail, dass sich das Paar während der Studienzeit kennengelernt hat. Jools erinnerte sich daran, wie sie ihre Tochter damals in ihr zweites Uni-Haus brachte und Ben gerade nebenan eingezogen war. Schon damals sei ihr aufgefallen, wie sehr Poppy von dem jungen Mann abgelenkt gewesen sei. "Fünf Jahre später hast du deinen Seelenverwandten gefunden", schrieb Jools und ergänzte: "Ich freue mich so auf das nächste Kapitel."

Jamie Oliver und seine Frau Jools sind seit Jahren für ihren engen Familienzusammenhalt bekannt. Gemeinsam haben sie neben Poppy Honey noch vier weitere Kinder mit außergewöhnlichen Namen: Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice und River Rocket Blue Dallas. Die Verlobung ihrer ältesten Tochter markiert nun einen ganz besonderen Meilenstein für die gesamte Familie. Wann die Hochzeit stattfinden soll, haben Poppy und Ben bislang jedoch noch nicht verraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Oliver, Star-Koch

Anzeige Anzeige

Instagram / joolsoliver Jamie Olivers älteste Tochter Poppy Honey mit ihrem Verlobten Ben

Anzeige Anzeige

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren fünf Kindern im Jahr 2022