Gewusst? Star-Koch Jamie Oliver hat ein royales Patenkind

Jamie Oliver (50), der durch zahlreiche TV-Auftritte berühmt gewordene Promi-Koch, ist nicht nur auf kulinarischem Gebiet ein Star, sondern auch royaler Patenonkel. Sophie Winkleman (45), Schauspielerin und Ehefrau von Lord Frederick Windsor (46), verriet kürzlich gegenüber The Times, dass sie und ihr Mann Jamie zum Paten ihrer zweiten Tochter Isabella machten. Die Taufe fand im Jahr 2016 in der Kapelle von Kensington Palace statt. Besonders bedeutend war dabei das royale Taufkleid, das Isabella trug – dasselbe Gewand, das auch Prinz George, Prinzessin Charlotte und der jüngste Prinz Louis zu diesem Anlass trugen.

Jamie und Sophie kennen sich seit 2011, als sie gemeinsam an der Show "Food Revolution USA" arbeiteten. In dem Gespräch hob die Ehefrau des Cousins zweiten Grades von König Charles die besonderen Eigenschaften Jamies hervor – und lobte dabei besonders dessen Engagement, Gutes für andere zu tun. "Er könnte einfach nur ein wohlhabender Koch sein, aber stattdessen versucht er, das Leben von Menschen zu verändern", betonte sie.

Neben engen Freundschaften wie der zu Sophie und Frederick zeichnet sich Jamies Privatleben vor allem durch eine langjährige, glückliche Ehe mit seiner Frau Jools (50) aus, die er seit über 25 Jahren an seiner Seite weiß. Gemeinsam ziehen sie fünf Kinder groß, was für so manche Herausforderungen sorgt, denen Jamie und Jools aber mit Humor begegnen. Ihre Beziehung, geprägt von charmanten Gegensätzen, scheint das Fundament für ein erfülltes Familienleben zu sein – und offenbar auch Inspiration für Jamie, nicht nur als Koch, sondern auch als menschliches Vorbild in Erscheinung zu treten.

Jamie Oliver, Star-Koch

Lord Frederick Windsor und Sophie Winkleman, Juni 2022

Jamie Oliver und Jools Oliver bei den Wimbledon Championships 2024