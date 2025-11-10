Jamie Oliver gesteht: Eigentlich wollte er Musiker werden

Jamie Oliver (50), den die meisten als Star-Koch, Autor und Unternehmer kennen, hatte ursprünglich ganz andere Pläne für seine Zukunft. Schon als Schüler war er Mitglied der Band Scarlett Division und träumte davon, als Schlagzeuger die Bühnen zu erobern. Dabei verfolgte er nicht nur die Musikleidenschaft, sondern hatte auch ein sehr pragmatisches Ziel: Er hoffte, durch das Schlagzeugspielen bei den Mädchen Eindruck zu machen. "Es hat funktioniert", erinnert sich Jamie lachend im Interview mit RTL. Seine spätere Ehefrau Jules zeigte erst Interesse an ihm, nachdem er sie zu einem der Auftritte seiner Band mitgenommen hatte.

Trotz seiner großen Liebe zur Musik war der Weg zu einer Profi-Karriere als Musiker nicht vorbestimmt. Während die Band endgültig Geschichte ist, hat Jamie seine Leidenschaft für das Schlagzeugspielen nie aufgegeben. Auch heute noch nimmt er regelmäßig die Drumsticks in die Hand und sorgt dabei nicht nur privat, sondern auch beruflich für musikalische Töne. "Wir machen die Musik für meine Show tatsächlich selbst!", verriet der erfolgreiche Koch und TV-Star kürzlich. Ganz losgelassen hat ihn die alte Liebe zur Musik also nie, auch wenn er weiß, dass seine wahre Berufung in der Küche liegt.

Privat scheint Jamie mit seinem Lebensweg sehr zufrieden zu sein. Mit Jules, die er in jungen Jahren dank seiner Band für sich gewinnen konnte, teilt er seit Jahren sein Leben. Das Paar hat fünf gemeinsame Kinder und lebt abseits seiner internationalen Prominenz ein weitgehend privates Familienleben. Jamie selbst schaut mit einem Lächeln auf seine musikalische Vergangenheit zurück: "Es war eine schöne Zeit, aber es ist auch schon lange her." Während das Kochen für ihn längst zur Berufung wurde, bleibt das Schlagzeugspiel eine geliebte Freizeitbeschäftigung, die ihn bis heute an seine frühen Träume erinnert.

Getty Images Jamie Oliver, 2019

Getty Images Jamie Oliver und seine Frau Juliette "Jools", 2016

Getty Images Jamie Oliver im Juli 2024