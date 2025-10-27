Jamie Oliver verrät das Geheimnis seiner 25-jährigen Ehe

Jamie Oliver (50) hat in einem Interview einen seltenen Einblick in seine 25-jährige Ehe mit seiner Frau Jools (50) gegeben. Das Paar, das sich im Alter von 17 Jahren bei einem Doppeldate kennenlernte, feiert dieses Jahr Silberhochzeit. Der Starkoch, der seitdem eine erfolgreiche Karriere aufgebaut hat, beschreibt die Beziehung mit Jools als ein Beispiel dafür, dass Gegensätze sich anziehen. "Wir mögen uns wirklich sehr und verstehen uns gut, aber wir sind auch sehr verschieden. Das kann Spannungen erzeugen, aber irgendwie funktioniert es", so Jamie im Interview laut Mirror. Zusammen haben sie fünf Kinder: Poppy, Daisy, Petal, Buddy und River.

Das Interview liefert jedoch nicht nur Einblicke in Jamies Privatleben, sondern enthüllt auch Persönliches über seine späte Dyslexie-Diagnose, die er erst in diesem Jahr mit 50 erhielt. Jamie gestand, dass er sich während seiner Schulzeit oft "dumm" fühlte und daraus eine Abneigung gegen Bildung entstand. Heute setzt er sich dafür ein, ein besseres Verständnis für neurodivergente Kinder zu schaffen, zu denen auch einige seiner eigenen gehören. "Die Schule ist nicht darauf ausgelegt, die Vielfalt der Natur zu erkennen", kritisierte er. In einer Dokumentation über Dyslexie sprach er offen über seine Erfahrungen und fordert nun, dass das Bildungssystem allen Kindern gerecht werden solle.

Jamie und Jools verbindet eine Liebesgeschichte, die für viele inspirierend ist. Trotz ihrer Unterschiede haben sie sich im Laufe der Jahre als starkes Team erwiesen. Jools, die Jamie immer unterstützte, war auch in schweren Zeiten an seiner Seite. Gemeinsam haben sie eine Familie gegründet, die ihnen Halt gibt. Jamie hat in Interviews immer wieder betont, wie sehr ihm seine Frau und Kinder bedeuten und welch große Rolle sie in seinem Leben spielen. Die beiden scheinen ihr gemeinsames Leben mit einer Mischung aus Respekt, Liebe und einer Prise Chaos zu meistern – ein echtes Erfolgsrezept.

Getty Images Jamie Oliver im Oktober 2023

Getty Images Jamie Oliver und seine Frau Juliette "Jools", 2016

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren fünf Kindern im Jahr 2022