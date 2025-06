Silberhochzeit: Jamie Oliver feiert 25 Jahre Ehe mit Jools

Jamie Oliver (50) und seine Frau Jools haben am Dienstag ihr 25. Hochzeitsjubiläum gefeiert. Der berühmte TV-Koch teilte anlässlich des besonderen Tages nostalgische Hochzeitsfotos von ihrer Trauung im Juni 2000 sowie Bilder von ihrer Erneuerungszeremonie im Jahr 2023 auf den Malediven. Jamie ließ es sich außerdem nicht nehmen, seiner Frau auf Instagram eine liebevolle Botschaft zu widmen: "Jools, du bist mein Fels. Freundlich, lustig, immer für mich und die Kinder da. Ehrlich gesagt hätte ich ohne dich nichts erreicht, worauf ich stolz bin. Was für ein Privileg, mit dir älter zu werden."

Die romantische Reise des Paares begann in ihrer Jugend, als sie sich verliebten und später in Jamies Heimatdorf Rickling in Essex heirateten. Bei ihrer ersten Hochzeit trug Jools ein elegantes, trägerloses Seidenkleid, während Jamie in einem blauen Blazer und rosa Hemd glänzte. 2023 erneuerten sie ihr Ehegelübde barfuß im luxuriösen Ambiente des Soneva Fushi Resorts. Jamie wählte einen ähnlichen Look in Blau, Jools setzte auf ein Off-Shoulder-Kleid mit raffiniertem Design und Schlitz. "Ich finde dich immer noch so schön wie mit 18 Jahren, auch wenn du es nicht glaubst, du bist es! Alles Liebe, Jools. Auf noch mehr gemeinsame Abenteuer und Lachen, auf die nächsten 25 Jahre", fügt der TV-Koch seinem Beitrag noch hinzu.

Jamie, der ein geschätztes Vermögen von 300 Millionen Pfund besitzt, blickt trotz einiger beruflicher Rückschläge positiv auf sein Leben. Nach dem Scheitern seines italienischen Restaurantimperiums im Jahr 2019 mit Verlusten in Millionenhöhe fand er zu neuen Wegen zurück. Seit November 2023 betreibt der aus Essex stammende Starkoch das Restaurant Jamie Oliver Catherine St im Herzen Londons. Doch privat bleibt Jools für ihn der wichtigste Rückhalt. Die beiden beweisen, dass Liebe und Zusammenhalt auch in der schnelllebigen Welt der Prominenz Bestand haben können.

Getty Images Jamie und Jools Oliver beim 55. BFI London Film Festival

Instagram / jamieoliver Jamie Oliver mit seiner Frau Jools und seinen Töchtern

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren Kindern im August 2018