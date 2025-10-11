Das hält Starkoch Jamie Oliver von deutschem Essen

Jamie Oliver (50), einer der bekanntesten Köche der Welt, hat kürzlich in Berlin Halt gemacht, um sein neuestes Kochbuch "Eat Yourself Healthy: Rezepte für ein neues Lebensgefühl" vorzustellen. In der Bürokantine von Bild servierte er eine Kostprobe daraus: Zitronenhähnchen mit Brokkolini, begleitet von einer Zitronen-Tahini- und Paprika-Bohnensauce sowie Oliven. Dabei betonte der britische Starkoch, dass er vor allem auf Einfachheit und Alltagstauglichkeit seiner Rezepte geachtet habe. "Ich habe versucht, Rezepte mit Zutaten zu entwickeln, die man jeden Tag überall bekommen kann", erklärte er. Besonderen Wert legte er darauf, dass die Kreationen erschwinglich bleiben, um den steigenden Lebensmittelpreisen gerecht zu werden.

Neben seinen kulinarischen Einblicken sprach der britische Koch auch über die deutsche Küche, zu der er eine besondere Verbindung hat. "Deutschland und England sind sich, auch wenn einige das vielleicht nicht gerne hören, sehr ähnlich", sagte er im Interview mit Bild und ergänzte, dass er ein großer Fan von traditionellen deutschen Gerichten sei. Besonders angetan ist er von typisch bayerischen Speisen wie Knödeln, Schnitzel und Pilzen. Seine Liebe zu deftigem und bodenständigem Essen zeigte sich auch in seiner Begeisterung, Zutaten und Gewohnheiten aus verschiedenen Kulturen in den Alltag zu integrieren.

Privat setzt Jamie in seiner Familie stark auf gesunde Ernährung, was bei fünf Kindern eine besondere Herausforderung sein kann. Mit seiner Frau Jools (50) hat er über Jahre hinweg ihre Kinder an gesundes Essen und Gemüse herangeführt. "Unsere Kinder werden nicht geboren, um Burger zu essen oder Chicken Nuggets. Das ist alles Marketing", betonte er. Durch ständige Angebote von gesunden Alternativen habe er es geschafft, dass seine Kinder heute gerne auch mal zu Gemüse greifen. Diese Erfahrungen lässt er auch in seine Kochbücher und Projekte einfließen, um andere Eltern zu unterstützen.

Getty Images Jamie Oliver 2025

Getty Images Jamie Oliver im Juli 2024

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren fünf Kindern im Jahr 2022