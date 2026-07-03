Walentina Doronina dementiert Gerüchte um heimlichen Freund

Walentina Doronina (26) hat sich jetzt persönlich zu den Gerüchten um einen angeblichen Freund geäußert – und stellt klar: Bei dem Mann, der aktuell auf TikTok-Videos veröffentlicht wird, handelt es sich keinesfalls um ihren Freund. Gegenüber Promiflash erklärte die TV-Bekanntheit ausführlich, was wirklich hinter der Situation steckt. Laut ihrer Aussage handelt es sich bei dem Mann um jemanden, den sie vor ihrer Teilnahme an Germany Shore kennengelernt hatte – und dem sie von Anfang an klargemacht hatte, dass sie keine ernste Beziehung wolle.

Walentina schildert eine Situation, die mittlerweile polizeiliche Konsequenzen hat. "Das ist auch gerade alles bei der Polizei, weil dieser Mensch [...] einfach Sachen veröffentlicht, Bildmaterial, was im privaten Kreis aufgenommen wurde", so die 26-Jährige gegenüber Promiflash. Sie betont, dass der Mann sie sogar beim Schlafen heimlich gefilmt und die Aufnahmen hochgeladen habe. Außerdem soll er Verträge gefälscht und ihr gedroht haben, weiteres Material zu veröffentlichen, falls sie keine Beziehung mit ihm eingehe. Gemeinsam haben sie demnach auch einen Song aufgenommen, dessen Veröffentlichung Walentina ausdrücklich nicht gewollt habe. "Er war nie mein Freund, ist nie mein Freund", stellt sie klar.

Währenddessen sorgte eine ganz andere Paarung für Aufregung: Vor drei Tagen heizte Walentina die Gerüchteküche um Luigi Birofio (27) an. In einem neuen Instagram-Video zeigten sich die beiden Realitystars in einem freizügigen Partneroutfit. Dann wurde es ziemlich eindeutig: Walentina legte ihre Hand sanft auf Gigis Wange, beide näherten sich an und deuteten einen Kuss auf den Mund an. Dazu schrieb sie: "Ihr hattet alle recht… Bald erfahrt ihr mehr." Und sie setzte noch nach mit dem Hashtag: "Was sich neckt, das liebt sich." Fans kauften den beiden den Clip nicht ab und mutmaßten dahinter eine PR-Aktion.

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Imago Walentina Doronina, November 2025

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Imago Walentina Doronina, April 2026

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Juni 2026

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