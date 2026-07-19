Walentina und Ex-Freund Xenos machen rätselhafte Ankündigung

Walentina Doronina (26) sorgt gerade für mächtig Gesprächsstoff auf Instagram. Die Realitystar-Bekanntheit hat zusammen mit ihrem Ex Xenos ein rätselhaftes Video gepostet, das die Fans in helle Aufregung versetzt. Unterlegt mit dramatischer Streichermusik sitzen die beiden abwechselnd auf einem Sofa – Walentina mit Handy in der Hand, Xenos mit einem kleinen schwarzen Hund an seiner Seite. Dazu kündigen sie für Sonntagabend um 18 Uhr eine offenbar große Neuigkeit an: "Wir müssen mit euch reden, dringend. Damit wird keiner rechnen."

Walentina hält ihre Fans dabei bewusst im Dunkeln und schreibt unter den Post: "Wartet einfach ab, bevor ihr hatet." Doch die Kommentarspalte brodelt bereits. Die wildesten Theorien machen die Runde – von einer gemeinsamen TV-Show bis hin zu einem gemeinsamen Song ist alles dabei. Als ein Fan genau diese Möglichkeiten aufzählte, antwortete Walentina kryptisch mit: "Gar nicht mal so schlecht." Nicht alle reagieren begeistert: Einige Nutzer sprechen von "Kimola Vibes" und zeigen sich wenig amüsiert. "Einfach nur lächerlich", schreibt ein Fan, ein anderer droht gleich mit dem Entfolgen, sollte das Duo tatsächlich wieder zusammengekommen sein.

Das Verhältnis zwischen Walentina und Xenos war zuletzt alles andere als harmonisch. Die Influencerin hatte in der Vergangenheit alte Videoschnipsel des Content Creators auf Instagram geteilt, die für Empörung sorgten. Darin hatte Xenos etwa mit Blick auf Silvester angedeutet, dass es für Männer selbstverständlich sei, Frauen abzuschleppen, und ließ außerdem verlauten, dass ein Mann, der seine Freundin allein in einen Club gehen lässt, selbst schuld sei – da dort alle Männer auf der Suche nach billigem Fleisch seien. Dass die beiden nun gemeinsam auftreten und eine große Ankündigung in Aussicht stellen, dürfte viele ihrer Follower überraschen.

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Imago Realitystar Walentina Doronina in Düsseldorf am 28.05.2026

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xenos.timon Timon (Xenos) im Juni 2026

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Instagram / walentinadoroninaofficial Realitystar Walentina Doronina, April 2026