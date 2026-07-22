"Esel": Schießt Can Kaplan hier gegen seine Ex Walentina?

Walentina Doronina (26) steckt gerade in einer handfesten Kontroverse – und nun mischt sich offenbar auch ihr Ex-Freund Can Kaplan ein. Die Influencerin und YouTuber Xenos hatten zuletzt öffentlich eingeräumt, dass ihr wochenlanger Streit komplett inszeniert gewesen war. In einem gemeinsamen Clip erklärten die beiden, das gesamte Drama – inklusive der angeblichen Veröffentlichung privater Aufnahmen und der Rassismusvorwürfe – sei Teil eines sogenannten Sozialexperiments gewesen. Daraufhin meldete sich Can mit einem Post auf Instagram zu Wort, der von vielen Fans als direkter Seitenhieb gegen Walentina gewertet wird.

Der Unternehmer veröffentlichte unter anderem ein Foto mit seinem Vater und schrieb dazu: "Die einen faken ein soziales Experiment, die anderen leben ihr Leben." Einen drauf setzte er mit einem Sprichwort, das er seinem Vater zuschreibt: "Mein Vater lehrte mich: Auch mit einem goldenen Sattel bleibt ein Esel ein Esel." Wen Can mit diesen Worten meint, ließ er offen – doch für viele seiner Follower scheint der Bezug auf seine Ex-Freundin eindeutig zu sein.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Can öffentlich gegen seine Ex-Freundin schießt. Vor einem halben Jahr nahm er Aleksandar Petrovic (35) mit KI-generierten Bildern aufs Korn und schrieb dazu: "Ein Bild wurde mit KI generiert, eins zeigt mich mit meinem/r neuen Partner/in! Und ein Bild ist aus dem Jahr 2022." Besonders brisant: Für das angebliche Foto "aus dem Jahr 2022" nutzte er das Pressebild von Walentina und sich aus Das Sommerhaus der Stars – doch an ihrer Stelle stand nach der Bearbeitung plötzlich ein Esel im Prinzessinnenkleid.

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IMAGO / Panama Pictures Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

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Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan mit seinem Vater

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Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan hält die Hand eines KI-bearbeiteten Esels