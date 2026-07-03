Geheimer Freund? Videos von Walentina Doronina aufgetaucht

Auf Social Media sorgen aktuell mehrere Videos von Walentina Doronina (26) für Gesprächsstoff. In den Clips, die auf TikTok veröffentlicht wurden, ist sie gemeinsam mit dem Content Creator Xenos zu sehen – und das sorgt in der Community jetzt für wilde Spekulationen. Besonders unter einem Video häufen sich die Kommentare von Fans, die vermuten, dass zwischen den beiden mehr läuft als nur eine Freundschaft. Und das womöglich schon seit Längerem – die Aufnahmen stammen vom Geburtstag der 26-Jährigen, den sie im Mai mit Freunden feierte.

Ein Nutzer heizt die Gerüchte mit seinem Kommentar unter dem Video deutlich an: "Die sind schon lange zusammen… man sieht die beiden jeden Tag in Wuppertal, sie wohnt bei Xenos." Gleichzeitig kursieren aber auch Spekulationen, wonach Walentina seit den Germany Shore-Dreharbeiten zur neuen Staffel angeblich etwas mit Luigi Birofio (27) haben soll, mit dem sie sich zuletzt auch immer wieder auf Instagram zeigte. Der Uploader der brisanten Videos hält davon jedoch nichts und sieht das als reine Promo für die Show: "Quatsch, wer das glaubt, ist echt… das ist alles fake für 'Germany Shore'… die ist schon lange mit Xenos zusammen."

Was zwischen Walentina und Luigi wirklich läuft, wissen wohl nur die beiden. Vor drei Tagen befeuerten sie jedoch die Gerüchte zusätzlich mit einem Clip auf Instagram, in dem sie in einem freizügigen Partneroutfit einen Kuss andeuteten. In dem Video legte Walentina ihre Hand an Luigis Wange, dann näherten sich ihre Gesichter. Dazu schrieb die Influencerin: "Ihr hattet alle recht… Bald erfahrt ihr mehr." Außerdem setzte sie den Hashtag "Was sich neckt, das liebt sich." Offiziell gilt sie weiterhin als Single – ein Statement zu den aktuellen Gerüchten und um ihre Beziehungssituation hat sie bislang nicht veröffentlicht.

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Instagram / walentinadoroninaofficial Realitystar Walentina Doronina, April 2026

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Reality-TV-Stars

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Juni 2026