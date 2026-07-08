Walentina macht verstörende Aussagen von "Ex" Xenos publik

Der Konflikt zwischen Walentina Doronina (26) und dem Internetstar Xenos geht in die nächste unschöne Runde: Die 26-Jährige hat tief im digitalen Archiv gegraben und alte Videoausschnitte des Mannes reanimiert, der entgegen ihrer Behauptung weiterhin darauf beharrt, ihr Ex zu sein. Die Fundstücke teilte sie auf Instagram und sorgte damit bei ihren Anhängern für kollektives Stirnrunzeln. In einem der Clips erklärt der Content-Creator etwa mit Blick auf Silvester, dass es bessere Möglichkeiten als Feuerwerk gäbe, um "zu ballern". Er betont: "Morgen ist so ein Tag – jeder wird morgen irgendwas abschleppen. So viele besoffene Frauen laufen rum." Wer trotzdem "kein Weib abschleppt", hat seiner Meinung nach schlicht etwas falsch gemacht. Lässt ein Mann seine Freundin hingegen allein in einen Club gehen, sei er ebenfalls selbst schuld – immerhin sei bekannt, dass dort alle Männer auf der Suche nach "billigem Fleisch" sind.

Walentina kommentierte das fein kuratierte Videomaterial von Xenos in ihrer Story kurz und knapp: "Ich kotz gleich! Habe euch gesagt, er ist krank, aber nein, ich soll der Kranke sein, der für Klicks alles macht. Schämt euch!" Der Aufschrei im Netz ließ nicht lange auf sich warten. Zahlreiche User und TikTok-Creator werfen Xenos vor, mit seinem Vokabular Frauen zu Objekten zu degradieren und ein reichlich angestaubtes Männlichkeitsbild zu bedienen. Besonders seine Aussagen über alkoholisierte Frauen stehen in der Kritik: Wer stark betrunken ist, kann laut deutschem Strafrecht keine rechtsgültige Zustimmung zu sexuellen Handlungen geben. Das bedeutet: Wo keine bewusste Einwilligung möglich ist, beginnt juristisch gesehen die sexualisierte Gewalt.

Mit diesem strategischen Leak schaltet Walentina weiter auf Angriff und scheint sich gerade erst richtig warmzulaufen. Zuletzt hatte sie Xenos, der bürgerlich Timur heißt, unter anderem vorgeworfen, private Aufnahmen von ihr über Fakeprofile auf TikTok und Instagram gestreut zu haben. Dass sie nun mit Aufnahmen von Xenos’ eigenen, einst stolz verkündeten Weisheiten kontert, zeigt eine ganz neue Dynamik dieser Schlammschlacht. Am Ende geht es in der Öffentlichkeit aber längst nicht mehr nur um private Vorwürfe, sondern vielleicht auch ein bisschen um die Frage, wessen Tausender-Kontakt-Preis auf Instagram am Ende am meisten von diesem Schauspiel profitiert.

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Collage: Imago, xenos.timon Collage: Walentina Doronina und Xenos

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Imago Walentina Doronina beim Screening der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars", April 2026

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Imago Realitystar Walentina Doronina in Düsseldorf am 28.05.2026