Christin Okpara reagiert auf Gerüchte über Wale und Gigi

Sind Walentina Doronina (26) und Luigi Birofio (27) wirklich ein Paar? Diese Frage treibt die Reality-TV-Welt seit einigen Tagen um, nachdem die beiden Germany Shore-Stars auf Social Media in einem gemeinsamen Video einen Kuss andeuteten und sich plötzlich überraschend vertraut zeigten. Für eine klare Einschätzung sorgt nun ihre TV-Kollegin Christin Okpara (30) – der Realitystar äußerte sich jetzt in einem Promiflash-Interview zu den Gerüchten und ließ dabei kein gutes Haar an der ganzen Sache.

Für Christin ist die Sache eindeutig. "Ich weiß, dass die auf jeden Fall kein Paar sind. Die werden auch nichts miteinander am Laufen haben", erklärte sie gegenüber Promiflash. Sie vermutet, dass die vermeintliche Annäherung auf die gemeinsamen Dreharbeiten zurückzuführen ist: "Das war von den Dreharbeiten von Germany Shore. Die sind zusammen am Set. Und dann haben die da was gedreht und wollen natürlich wieder die Gerüchteküche schön aufbrodeln lassen." Mit deutlicher Kritik fügt sie hinzu: "Walentina und Gigi sind einfach fake." Dass das Ganze gezielt für Aufmerksamkeit sorgen soll, glaubt Christin fest. "Ach, Walentina ist halt einfach nur ein Profi im Aufmerksamkeitssuchen", so ihre klare Einschätzung.

Unter dem Instagram-Clip von Walentina und Gigi ging es schon vor zwei Wochen richtig rund. Viele Fans feierten die mögliche Romanze, andere reagierten eher skeptisch. Selbst Realitystar Henna Urrehman meldete sich in den Kommentaren zu Wort und schrieb: "Ganz ehrlich, ich seh's." Gleichzeitig erinnerten einige Nutzer daran, dass Walentina den Reality-TV-Casanova in der Vergangenheit noch scharf kritisiert hatte. Umso unverständlicher wirkte für viele diese plötzliche Vertrautheit. Was wirklich hinter dem Reel steckte, blieb damals offen. Walentina heizte die Gerüchte aber selbst weiter an und kündigte geheimnisvoll an: "Ihr hattet alle recht… Bald erfahrt ihr mehr." Dazu setzte sie den Hashtag "Was sich neckt, das liebt sich".

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RTL2 Christin Okpara bei "Kampf der Realitystars"

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Juni 2026

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Instagram / walentinadoroninaofficial Realitystar Walentina Doronina, April 2026