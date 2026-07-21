Walentina behauptet: Maki und Michelle Mišić sind getrennt

Sind Michelle Mišić und ihr Freund Mladen Doric, besser bekannt als Maki, etwa kein Paar mehr? Realitystar Walentina Doronina (26) erhebt im Podcast "Inside Reality" bei Moderatorin Marlisa Rudzio (36) jedenfalls schwere Behauptungen. Laut ihr sind die beiden "Bad Boyfriends"-Kandidaten inzwischen getrennt. "Die sind nicht zusammen. Sie ist da am Party machen mit anderen Männern, das weiß ich", erklärt Walentina im Podcast. Und das ist noch nicht alles: Maki soll sogar selbst den Kontakt zu Walentina gesucht haben.

Walentina gibt an, Mladen habe sie noch vor der Ausstrahlung der Show angeschrieben – und das, obwohl er aus ihrer Stadt kommt. Dabei habe er sie sogar nach einem persönlichen Treffen gefragt. Michelle und Maki selbst haben sich zu den Aussagen bisher nicht geäußert. Damit bleibt offen, ob an den Trennungsgerüchten tatsächlich etwas dran ist.

Während das Paar in der Realität schweigt, spitzt sich die Lage in der Sendung derweil weiter zu. In "Bad Boyfriends" sorgt Maki aktuell mit einem Fehltritt nach dem anderen für Wirbel: Er betrügt Michelle, schreibt anderen Frauen und manipuliert sie. Besonders für Aufsehen sorgte bereits eine Szene, in der Michelle sein Handy durchsuchte und dabei auf Nacktfotos und -videos einer Frau stieß. Makis Erklärung damals: Die Aufnahmen seien ihm ungefragt über Instagram zugeschickt und automatisch in der iCloud gespeichert worden.

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Imago Walentina Doronina, April 2026

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RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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