"Ich hasse Lügen": Natascha Ochsenknecht schießt gegen Yeliz

Natascha Ochsenknecht (61) hat sich nun in einem RTL-Interview zu den öffentlichen Beleidigungen von Yeliz Koc (32) geäußert. Die Reality-TV-Bekanntheit und Ex-Partnerin von Nataschas Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (34) hatte die 61-Jährige zuvor unter anderem als "Hexe" und "vergammelte Rosine" bezeichnet. Natascha bricht damit ihr Schweigen und macht deutlich, dass sie die Angriffe nicht einfach hinnehmen will. "Man streitet sich, man hat vielleicht auch mal eine andere Meinung. Aber unter die Gürtellinie gehen ist überhaupt nicht meine Sache. Das hat sie getan", stellt sie im Interview klar.

Besonders auf die Frage nach dem Niveau der Aussagen findet Natascha deutliche Worte: "Tja, anscheinend gab es nichts anderes, wo sie hätte drüber reden können, um irgendwelche Klicks zu generieren. Hat sie ja geschafft." Darüber hinaus stellt sie sich klar schützend vor ihren Sohn Jimi Blue, der immer wieder Ziel öffentlicher Kritik ist. "Er ist doch sowieso der Böse. Wenn es ums Finanzielle geht, was ständig auch behauptet wird. Alle hauen doch drauf", erklärt sie. Vor allem Lügen bringen Natascha auf die Palme: "Ich hasse Lügen. Und wenn Lügen erzählt werden, werde ich stinkig."

Am Ende des Gesprächs appelliert Natascha, den Streit endlich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – besonders im Hinblick auf Enkelin Snow Elanie Koc (4), die gemeinsame Tochter von Jimi und Yeliz. "Dass man wirklich mal an sein Kind denkt und auch einfach mal den Schnabel hält", so die Mutter und Großmutter. Dass das Verhältnis zwischen Natascha und Yeliz zerrüttet ist, hatte sich bereits seit Längerem angedeutet. Yeliz hatte ihrem Ärger über die Diese Ochsenknechts-Bekanntheit zuletzt auf Instagram mit einer heftigen öffentlichen Abrechnung Luft gemacht. Zwischen Natascha und ihrem Sohn Jimi hingegen soll es nach schwierigen Zeiten – in denen sie sogar behauptete, er habe sie bestohlen – inzwischen wieder eine Versöhnung gegeben haben.

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Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc, März 2022