"Alte Hexe!": Yeliz Koc wettert gegen Natascha Ochsenknecht

Der Streit zwischen Yeliz Koc (32) und Natascha Ochsenknecht (61) geht in die nächste Runde. Nachdem Natascha zuletzt öffentlich über die Situation rund um ihren Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (34), dessen Tochter Snow und Ex-Partnerin Yeliz gesprochen hatte, meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit nun mit einer ausführlichen Abrechnung auf Instagram zu Wort. Dabei findet sie teils drastische Worte. Gleich zu Beginn macht Yeliz ihrem Ärger Luft: "Die alte Hexe Natascha braucht mal wieder Aufmerksamkeit. Die muss sich mal wieder einmischen und labert so viel Scheiße in ihrer Story, so viel Bullshit und Lügen, Dinge, die nicht stimmen."

Besonders stört sie die Darstellung, Jimi habe regelmäßigen Kontakt zu Tochter Snow (4). "Snow hat ja Kontakt zu ihrem Vater, weil er ruft ja immer an. Immer, Leute – immer heißt für mich jeden Tag, meinetwegen auch jeden zweiten, jeden dritten Tag oder zwischendurch eine Nachricht: 'Wie geht es ihr? Was macht ihr?' Das ist für mich regelmäßig Kontakt", erklärt sie. Bei Jimi sei das ihrer Ansicht nach anders: "Der ruft dann einmal in zwölf Wochen an. So, als wenn nie was gewesen wäre. Und sagt dann: 'Ich rufe in zwei Stunden noch mal an' oder 'Ich rufe morgen an.' Und eine Woche vergeht und es kommt kein Anruf." Yeliz betont außerdem, sie habe die bisherigen Anrufe stets angenommen. "Ich bin immer rangegangen. Wirklich immer. Und ich hab dann auch so getan, als wenn nichts wäre: 'Hey, ja. Wie geht's?'", schildert sie. Vor wenigen Tagen habe Jimi erneut angerufen, diesmal habe sie jedoch nicht zurückgerufen. "Das allererste fucking Mal habe ich nicht zurückgerufen", stellt sie klar. Bislang habe sie den Kontakt immer unterstützt, auch weil Snow ihren Vater habe sprechen wollen. Nun zieht sie offenbar eine Grenze: "Ich mach das nicht mehr. Ich mache es einfach nicht mehr. Ich hab auch keinen Bock mehr, ans Telefon zu gehen. Dann bin ich halt die Böse, von mir aus."

Auch Nataschas öffentliche Einmischung kritisiert Yeliz scharf. "Ich hätte diese Storys jetzt auch gar nicht gemacht. Aber wenn die Mami sich einmischt und Dinge behauptet ... Ich hätte zu meiner Mutter gesagt: 'Mama, es reicht. Jetzt misch dich nicht ein. Ich bin erwachsen genug. Hör auf, öffentlich so eine Scheiße zu reden. Misch dich einfach nicht ein.'" Besonders deutlich wird sie, als sie über Natascha persönlich spricht. "Diese vergammelte Rosine regt mich so auf. Das ist einfach so ein richtiges Schwiegermonster. Eine Hexe. Ich kann diesen Menschen einfach nicht ab", wettert sie. Hintergrund ist offenbar Nataschas Aussage, Großeltern hätten ebenfalls Rechte. Darauf reagiert Yeliz mit klaren Worten: "Jedes Mal zieht die so was von über mich her. Jedes Mal in ihrem Podcast und in ihren Storys." Konsequenzen fürchtet sie offenbar nicht: "Dann klären wir das eben alles vor Gericht. Ist mir auch egal." Die Fronten zwischen Yeliz und der Familie Ochsenknecht scheinen damit verhärteter denn je.

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

Anzeige Anzeige

Imago Natascha Ochsenknecht beim Photocall zu "The Mandalorian and Grogu" in Berlin, Mai 2026