Die geheime Familiengeschichte von Natascha Ochsenknecht

Von der Kleinstadt ins Rampenlicht, von schweren Schicksalsschlägen bis hin zu einer geheimen Familiengeschichte: Natascha Ochsenknecht (61) blickt im BILD-Podcast "May Way" auf ein Leben voller Höhen und Tiefen zurück. Die Reality-Darstellerin wuchs in einem 500-Einwohner-Dorf nahe Wolfsburg auf, verkaufte als Kind Johannisbeeren und Obstsalat am Straßenrand und war nach eigener Aussage schon damals "so ein bisschen Geschäftsfrau". Mit 14 Jahren wurde sie bei einer Modenschau als Model entdeckt – der Beginn eines bewegten Lebens, das von Triumphen, aber auch von tiefen Verlusten und lebensbedrohlichen Erkrankungen geprägt sein sollte.

Im Podcast spricht Natascha offen über die Schicksalsschläge, die sie ereilt haben. Ihr Vater, der an Diabetes erkrankte, musste in einem einzigen Jahr vierzehn Amputationen über sich ergehen lassen. Natascha pflegte ihn ein Jahr lang bei sich in München, bevor er schließlich neben ihr einschlief. 2017 verlor sie ihre Nichte Emily im Alter von nur 25 Jahren durch einen Sturz aus dem Fenster. Und im April 2025 starb ihr Bruder Ingo Robin Wierichs völlig unerwartet an einem Herzinfarkt. Doch auch ihr eigener Körper setzte ihr über Jahrzehnte zu: Nach einer unentdeckten Allergie gegen die Antibabypille, die sich fast täglich in Erbrechen äußerte, stellte sich heraus, dass das Hauptgefäß ihres Darms nahezu vollständig verschlossen war. "Das war eigentlich schon zu 99,9 Prozent das Hauptgefäß vom Darm zu, ich hatte also eine Zeitbombe in mir", sagt sie im Podcast. Eine riskante Operation in Zürich rettete ihr schließlich das Leben. Bei einem späteren Eingriff erlebte sie nach eigenen Angaben sogar eine Nahtoderfahrung: "Ich bin dann so abgehoben, dann waren so vier Engel an meinem Bettende... und dann sagt da irgendwie ein Engel: nee, bist noch nicht dran." Trotz allem habe sie nie aufgegeben: "Für mich war immer klar: Ich bleibe in keinem Loch drin. Ich hole mich aus jedem Loch wieder raus."

Neben all dem Schweren brachte das Leben des Realitystars aber auch eine unerwartete familiäre Verbindung mit sich: Natascha wusste schon seit ihrer Kindheit von ihrer Halbschwester Judith, die aus einer früheren Beziehung ihres Vaters stammt. Dieser hatte stets gehofft, Judith irgendwann wiederzufinden. Der Kontakt kam schließlich durch einen Anruf zustande, und der Vater pflegte daraufhin eine enge Verbindung zu ihr. Erst beim Tod des Vaters 2005 trafen die beiden Halbschwestern persönlich aufeinander. Natascha, die zugibt, selbst eine strenge Mama gewesen zu sein, schenkte Judith bei dieser Begegnung etwas, das von ihrem Vater stammte, damit auch sie etwas von ihm habe. Über Judith sagt Natascha heute, sie sei ein "ganz toller Mensch" und es bestehe eine echte "Verbundenheit, auch wenn wir nicht zusammen aufgewachsen sind".

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Imago Natascha Ochsenknecht bei der Weltpremiere der Blinded by Delight Grand Show 2025 im Friedrichstadt-Palast in Berlin

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Instagram / nataschaochsenknecht Throwback-Foto von Natascha Ochsenknecht und ihrem Bruder Ingo Robin Wierichs

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IMAGO / Panama Pictures Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

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