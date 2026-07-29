Datum für 2. Staffel "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" steht

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) melden sich mit ihrer Realitydoku zurück: Die zweite Staffel von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" feiert am 22. September ihre Premiere auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One, wie der Sender nun verkündet. Alle sechs neuen Episoden erscheinen zeitgleich auch auf RTL+ und werden anschließend im Wochentakt veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht wieder der gemeinsame Familienalltag des Ex-Paares mit seiner Tochter Snow (4) - irgendwo zwischen Hannover und Dubai.

Die neuen Folgen zeigen, dass das Miteinander der beiden alles andere als reibungslos läuft. Neue Partner im Familienkonstrukt, gebrochene Versprechen und Überforderung sorgen für Streit und öffentliche Auseinandersetzungen - am Ende droht sogar ein erneuter Kontaktabbruch. Neben dem turbulenten Patchwork-Alltag gibt es diesmal aber auch einen Blick in die Vergangenheit: Yeliz' Mutter Andrea Koc öffnet persönliche Tagebücher, die schmerzhafte Erinnerungen an ihre frühere Ehe mit Yeliz' Vater Savas Koc enthalten. Er ist in der Doku erstmals zu sehen.

Dass im Herbst eine zweite Staffel kommt, war bereits seit einigen Monaten bekannt. Der Sender hatte die Fortsetzung beim Sky Spotlight in München angekündigt. Produziert wird die sechsteilige Sky-Original-Serie erneut von B28 Produktion, entwickelt haben das Format Bernd Schumacher und Yeliz' große Schwester Filiz Koc (39). Yeliz und Jimi hatten in der ersten Staffel erstmals öffentlich Einblicke in ihr Leben als getrennte Eltern gegeben - nach Jahren ohne Kontakt hatten sie sich für ihre Tochter Snow zunächst wieder angenähert.

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SKY Offizielles Foto zur Sky-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!".

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Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts" 2026

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

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