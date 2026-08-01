Comeback mit Ex Paco? Yeliz Koc äußert sich zu den Gerüchten

Im Netz brodeln seit Tagen Gerüchte, dass Yeliz Koc (32) und Paco Herb (30) wieder ein Paar werden könnten. Die beiden Realitystars sollen sich angeblich wieder nähergekommen sein – zumindest munkeln das ihre Fans. Jetzt hat sich Yeliz in einer Instagram-Fragerunde persönlich zu den hartnäckigen Spekulationen geäußert und dabei klare Worte gefunden: "Es gibt kein Comeback, sorry Leute", stellte sie dort unmissverständlich klar.

Damit dürfte die Frage für alle Fans endgültig beantwortet sein. Yeliz ließ zudem wissen, wie sie das Verhältnis zu Paco heute sieht: "Ich habe ihn lieber als guten Freund als als schlechten Ex." Zwischen den beiden scheint also trotz allem eine freundschaftliche Verbindung geblieben zu sein – nur eben keine romantische.

Kennengelernt hatten sich Yeliz und Paco bei der Sendung Kampf der Realitystars. Während der Dreharbeiten knisterte es zwischen den beiden gewaltig, und auch nach dem Ende der Show verbrachten sie Zeit miteinander. Aus dem kurzen Flirt von rund zwei Wochen wurde jedoch keine feste Beziehung – Paco, bürgerlich Pascal Herb, entschied sich damals gegen etwas Ernstes. Der einstige Love Island-Gewinner hatte die Romanze damit früh beendet, bevor sie richtig beginnen konnte.

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Collage: Instagram / yelizkoc, Getty Images Collage: Yeliz Koc und Paco Herb

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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Joyn Paco Herb bei "Promi Big Brother" 2025