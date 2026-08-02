Fans neugierig: Wird es dritte "Yeliz & Jimi"-Staffel geben?

Kommt nach der zweiten auch eine dritte Staffel von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"? Das fragen sich viele Fans der Reality-TV-Doku rund um Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) gerade. Auf Instagram haben sich einige Zuschauer mit genau dieser Frage an Yeliz gewandt – und die Influencerin hat geantwortet. Ob es eine Fortsetzung geben wird, hänge davon ab, wie die neue Staffel beim Publikum ankommt: "Das steht noch in den Sternen. Je nachdem, wie die zweite Staffel ankommen wird."

Gleichzeitig machte Yeliz ihren Fans auf Instagram schon jetzt Lust auf die kommenden Folgen. "Aber ich kann euch sagen, es wird super! Sehr emotional, viel zum Lachen, mein Umzug etc. einfach alles abgedeckt", verriet sie. Besonders wichtig war es ihr dabei, eines klarzustellen: "Und das Allerwichtigste: Nichts ist Fake." In sechs neuen Episoden gibt das Ex-Paar wieder Einblicke in den gemeinsamen Familienalltag mit Tochter Snow (4).

Die zweite Staffel von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 22. September auf Sky. Alle sechs Episoden sind dann auch auf RTL+ verfügbar und werden anschließend im Wochentakt veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Formats steht das Leben der beiden TV-Stars mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow – irgendwo zwischen Hannover und Dubai. In dem Artikel hieß es auch, dass es diesmal bei Yeliz und Jimi alles andere als harmonisch zugehen soll. Neue Partner, gebrochene Versprechen und Überforderung sollten für Streit und öffentliche Auseinandersetzungen sorgen. Am Ende sollte sogar ein erneuter Kontaktabbruch drohen.

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"