Liebesgerüchte Nick Woltemade und Realitystar Tatum Koch

Brodelt es da etwa zwischen Tatum Koch (27) und Fußballstar Nick Woltemade (24)? In der neuesten Folge des Podcasts "Sendezeit mit Nura" auf RTL+ hat Podcasterin Nura (37) nun entsprechende Gerüchte ins Rollen gebracht. Gemeinsam mit ihrem Gast Kevin Reinhardt, besser bekannt als Carbibi, spekulierte sie darüber, dass die Realitybekanntheit bald zur Spielerfrau werden könnte. "Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass es vielleicht bald eine Spielerfrau gibt, die aus dem Reality kommt", verriet Nura im Podcast.

Als Hinweise auf eine mögliche Annäherung zwischen Tatum und dem deutschen Nationalspieler führten die beiden laut RTL gleich zwei Indizien an. Zum einen folgen sich die beiden gegenseitig auf Instagram – wobei Nura selbst einräumte, dass das "alles bedeuten" könne. Zum anderen soll Nick optisch genau in Tatums bekanntes Beuteschema passen. Carbibi bemerkte: "Sie steht auch so auf den Typ." Nura stimmte ihm zu und verwies darauf, dass auch Tatums Ex-Freund Louis Streich einen ähnlichen Look habe. Ob an den Spekulationen tatsächlich etwas dran ist, haben weder die Realitybekanntheit noch der Fußballprofi bislang kommentiert.

Während Tatum zuletzt in Realityformaten wie Love Island VIP und Temptation Island zu sehen war, war der Fußballer beruflich voll eingespannt. Nick selbst äußerte sich kürzlich zu seinem Single-Status und erklärte, dass ihm wegen der vielen Pflichtspiele bislang schlicht die Zeit gefehlt habe, jemanden kennenzulernen. Seit seinem Wechsel zu Newcastle United ist sein Terminkalender ohnehin prall gefüllt. Ob sich daran inzwischen etwas geändert hat und zwischen ihm und Tatum tatsächlich mehr entstanden ist, bleibt abzuwarten.

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Collage: Imago, Instagram / tatumsara Collage: Tatum Koch und Nick Woltemade

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Instagram / nura Nura, Musikerin

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Imago Fußballer Nick Woltemade in Liverpool, November 2025

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