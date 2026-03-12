Tatums Beauty-OP: Wale Doronina kritisiert "Schönheitswahn"

Tatum Koch (27) hat kürzlich einen OP-Vlog mit ihrer Community geteilt. Darin hat sie ihre Fans dabei mitgenommen, wie sie sich nach einer Gewichtsabnahme überschüssige Haut entfernen ließ. In dem Video ist unter anderem ihr angezeichneter Körper vor dem Eingriff zu sehen. Diese Entscheidung und die öffentliche Darstellung des Eingriffs haben nun heftige Kritik von Walentina Doronina (25) hervorgerufen, die sich in einem langen Instagram-Post zu Wort meldete. Die TV-Bekanntheit teilte dabei auch einen Screenshot aus Tatums Video, der deren vorgezeichneten Körper zeigt.

In ihrer ausführlichen Stellungnahme äußert Walentina ihre Sorge über den extremen Schönheitswahn, der unter Influencerinnen herrsche. "Es macht mir ehrlich gesagt große Sorgen zu sehen, wie viele Influencerinnen in einen extremen Schönheitswahn geraten und ihren eigentlich wunderschönen Körpern immer mehr, teilweise sogar lebensgefährliche, Schönheitsoperationen zumuten – obwohl sie absolut nicht notwendig sind", schreibt die 25-Jährige. Sie macht die Beauty-Industrie und soziale Medien dafür verantwortlich, dass viele Frauen überhaupt erst Komplexe entwickeln würden. Walentina betont zwar, dass jeder Mensch selbst über seinen Körper entscheiden könne, warnt aber davor, dass unrealistische Schönheitsstandards das eigentliche Problem seien. "Muss ich mir mit 25 jetzt auch schon Fett absaugen lassen? Nein", fragt sie provokant. Stattdessen könne man ins Gym gehen und sich Zeit geben. "Unser Körper ist kein Projekt, das ständig korrigiert werden muss", so die Influencerin weiter.

Tatum hatte in der Vergangenheit über zwölf Kilogramm abgenommen und litt anschließend unter überschüssiger Haut an mehreren Körperstellen. Besonders die Haut zwischen ihren Oberschenkeln bereitete ihr Probleme, da diese aneinander rieb. Die TV-Bekanntheit hatte vorab erklärt, dass sie die überschüssige Haut trotz intensiver Sportbemühungen nicht habe loswerden können. "Ich weiß, ich habe einen definierten Bauch. Aber, was ich auch habe, ist diese überschüssige Haut. Ich möchte die einfach ein bisschen weg haben, damit ich auch noch mehr meine Bauchmuskeln sehen kann", erklärte sie im Netz. Mit ihrem OP-Vlog wollte sie ihre Follower offenbar an ihrem Weg teilhaben lassen, löste damit aber eine Debatte über Schönheitsideale in den sozialen Medien aus.

Imago / Imago Collage: Tatum Koch und Walentina Doronina

Imago Walentina Doronina, Dezember 2025

Instagram / tatumsara Tatum Koch, November 2025