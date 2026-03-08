Überschüssige Haut entfernt: Tatum Koch gibt ein OP-Update

Tatum Koch (27) meldet sich nach ihrer Operation zurück und gibt ihren Fans ein Update. Die TV-Bekanntheit hatte sich vor einigen Tagen überschüssige Haut am Bauch, an den Oberschenkeln und an einer Stelle über dem Po entfernen lassen. Auf TikTok zeigte sie sich jetzt aus dem Wohnzimmer ihrer Großeltern und berichtete ausführlich über ihren Heilungsverlauf. "Die OP war Donnerstag und ich sitze hier. Und ich muss sagen, ich sehe gar nicht so schei*e aus. Auch wenn ich seit einer Woche nicht duschen war", scherzte Tatum in dem Video. Die 27-Jährige schilderte, dass sie mittlerweile keine Schmerzmittel mehr benötige und sich das Gefühl wie ein "sehr, sehr starker Muskelkater" anfühle. Besonders erleichtert zeigte sie sich darüber, dass ihre Drainagen entfernt wurden. In der Beschreibung des Videos betont sie zudem: "Es wurde ein Laser unter der Haut angewendet. Nichts wurde abgeschnitten oder so."

"Das war für mich der Horror. Es tut nicht weh. Aber diese Vorstellung, dass mir die ganze Zeit so zwei Schläuche gesteckt haben", verriet sie. Seit dem Eingriff habe sie täglich ihre 10.000 Schritte absolviert, nur am Tag direkt nach der OP seien es 5.000 gewesen. Ihre behandelnden Ärzte seien zufrieden und hätten ihr bescheinigt, dass alles "tippi toppi" verlaufe. Tatum betonte jedoch auch, dass die ersten beiden Tage nach dem Eingriff "wirklich hart" gewesen seien und sie ihre Mutter gebraucht habe, die sie rund um die Uhr unterstützt habe. Tatum hatte die Entscheidung für die Operation getroffen, nachdem sie über zwölf Kilogramm abgenommen hatte. Die überschüssige Haut habe sich vor allem zwischen ihren Oberschenkeln gesammelt und sei dort aneinandergerieben.

Jetzt freut sich die Reality-Darstellerin auf das Endergebnis und hat bereits zahlreiche neue Outfits bestellt. "Ich hab schon Videos und Bilder gesehen aus der OP, sieht sehr, sehr schön aus. Ich habe so viele Klamotten bestellt. Also bauchfrei hier und da und whatever", schwärmte Tatum. Bald wolle sie nach Berlin zurückkehren und ihre Freunde wiedersehen, auf die sie sich besonders freue. Bereits vor ihrer Operation hatte Tatum auf Instagram offen über ihre Beweggründe gesprochen. In ihrer Story betonte die Influencerin: "Ihr wisst ja, dass ich einiges abgenommen habe und meine Haut hängt an einigen Stellen. Nein, das kriege ich mit Sport nicht weg, das habe ich wirklich versucht."

Instagram / tatumsara Tatum Koch, August 2025

Instagram / tatumsara Tatum Koch, Januar 2026

Instagram / tatumsara Tatum Koch, November 2025