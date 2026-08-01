"Schlitzauge": Tatum Koch wehrt sich gegen Rassismus im Netz

Realitystar Tatum Koch (27) meldet sich mit einer klaren Botschaft auf Instagram zu Wort: Die Koblenzerin, die deutsche Staatsbürgerin ist und koreanische Wurzeln hat, wehrt sich öffentlich gegen rassistische Anfeindungen im Netz. Auslöser sind Kommentare von Usern, die ihre Augenform angreifen und sie sogar mit dem abwertenden Wort "Schlitzauge" beschimpfen. In einem Video macht Tatum deutlich, dass solche Sprüche sie heute nicht mehr aus der Ruhe bringen. Gleichzeitig zeigt sie, wie tief diese Erfahrungen früher saßen und dass hinter solchen Worten mehr steckt als ein schneller Hasskommentar im Internet.

Besonders eindringlich wird Tatum in ihrem Post, als sie an ihre Schulzeit erinnert. "Es ist 2026 und Leute versuchen immer noch, dich wegen deiner 'asiatischen Augen' zu verletzen, ohne zu merken, dass das vielleicht die Grundschülerin damals getroffen hätte, die ständig als 'Schlitzauge' bezeichnet wurde. Aber die Frau, die du heute bist, juckt das längst nicht mehr", schreibt sie auf Instagram. Damit macht die Realitybekanntheit deutlich, dass die Beleidigungen aus dem Netz an alte Verletzungen anknüpfen. Zugleich stellt sie sich demonstrativ hinter ihre Herkunft. In derselben Nachricht betont Tatum selbstbewusst: "Ich bin mit Stolz eine koreanische Chick."

Tatum steht immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit, zuletzt auch wegen ihres Privatlebens. Vor Kurzem wurde über mögliche Liebesgerüchte mit Fußballprofi Nick Woltemade (24) gesprochen, nachdem ihr Name in einem Podcast gefallen war. Nun rückt jedoch ein ganz anderes Thema in den Mittelpunkt: ihr sehr persönlicher Umgang mit Rassismus und ihre offene Reaktion darauf. Dass sie ihre Erfahrungen so direkt mit ihren Followern teilt, zeigt eine persönliche Seite der Realitydarstellerin, die nicht nur öffentliche Spekulationen über ihr Liebesleben zulässt, sondern auch ernste Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit anspricht.

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Instagram / tatumsara Tatum Koch, Dezember 2025

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Instagram / tatumsara Tatum Koch, Influencerin

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Instagram / tatumsara Tatum Koch, Januar 2026