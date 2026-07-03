Tatum Koch verrät ihren Fans: So ernährt sie sich im Urlaub

Tatum Koch (27) genießt gerade ihren Urlaub in Griechenland und gibt ihren Fans auf Instagram einen Einblick, was bei ihr auf dem Teller landet. In einem Video zeigt die Reality-TV-Bekanntheit ihren Followern, was sie an einem typischen Tag an ihrem Urlaubsort so zu sich nimmt – und kündigt dabei gleich zu Beginn an: "Wenn euch solche Videos triggern, dann schaltet bitte genau jetzt weg, denn ich zeige euch, was ich alles an einem Tag im Urlaub in Griechenland esse."

Den Morgen startete Tatum mit einem Omelett – für sie eigentlich ein tägliches Ritual. Ihren sonst gewohnten Protein Iced Coffee ließ sie jedoch aus. "Heute mal kein Protein Iced Coffee. Ich bin ja auch im Urlaub", erklärt sie. Am Nachmittag gab es am Pool griechischen Salat und eine Obstplatte. Bei der extremen Hitze hatte sie nach eigenen Angaben kaum Hunger: "Es war so unfassbar heiß. Ich finde es dann noch mal schwieriger, überhaupt zu essen. Aber ich finde, ich habe auf jeden Fall ausreichend gegessen." Abends bestellte sie Lamm mit Kartoffeln und erneut einen griechischen Salat – einen Klassiker, auf den sie auch geschmacklich schwört: "Ich könnte das wirklich gefühlt 24/7 essen." Den Tag rundete sie mit einer Portion Eis mit bunten Streuseln ab. "Ich liebe ja Eis mit diesen bunten Streuseln. Also das Beste, was es gibt", schwärmt sie.

Tatum wurde durch Reality-Formate wie Temptation Island und Love Island VIP bekannt. Als Influencerin teilt sie regelmäßig Inhalte rund um Körper, Sport und Ernährung – und erntet dafür immer wieder Kritik aus ihrer Community. Zuletzt sorgte sie mit einem neuen beruflichen Schritt für Aufsehen: Die 27-Jährige startete als Erotikmodel und veröffentlicht seitdem auch Inhalte auf der Bezahlplattform OnlyFans.

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Instagram / tatumsara Tatum Koch, November 2025

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Instagram / tatumsara Tatum Koch, Influencerin

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IMAGO / Future Image Tatum Koch, September 2025