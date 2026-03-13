Walentina äußerte Kritik nach OP: Tatum Koch schießt zurück

Tatum Koch (27) hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und teilt in ihrer Story einen Text, der sich offenbar gegen Walentina Doronina (25) richtet. Nachdem Tatum kürzlich einen Vlog über ihre Operation geteilt hatte, bei der sie sich überschüssige Haut an Bauch, Beinen und Po entfernen ließ, äußerte sich Walentina kritisch dazu. Obwohl die Ex-Partnerin von Can Kaplan Tatums Namen nicht explizit erwähnte, scheint sich die Influencerin dennoch angesprochen zu fühlen. Auf einem Bild, auf dem sie sich genervt an die Stirn fasst, schreibt sie nun deutliche Worte in Richtung ihrer Kollegin.

"Wenn ausgestorbene Reality-Trash-Leute versuchen, öffentlich mit dir Stress anzufangen, damit sich ihre Insights ein bisschen verbessern und ihr Image aufpoliert wird, weil sie plötzlich Moralpredigten halten. Ich schäme mich überhaupt mit sowas in Verbindung gebracht zu werden, also bitte entfernt euch von meinem Profil", schreibt Tatum in ihrer Story. Auch wenn sie Walentinas Namen nicht direkt nennt, wird aus dem Kontext klar, dass die Nachricht an sie gerichtet ist. Die TV-Bekanntheit scheint sich über die öffentliche Kritik an ihrer Entscheidung für die Beauty-OP sichtlich zu ärgern.

Walentina hatte einen langen Social-Media-Post veröffentlicht, in dem sie offen Kritik an der Beauty-OP und deren öffentlicher Darstellung äußerte. Die Influencerin zeigte darin sogar einen Screenshot aus Tatums Video, der ihren vorgezeichneten Körper vor dem Eingriff zeigt. "Es macht mir ehrlich gesagt große Sorgen zu sehen, wie viele Influencerinnen in einen extremen Schönheitswahn geraten und ihren eigentlich wunderschönen Körpern immer mehr, teilweise sogar lebensgefährliche, Schönheitsoperationen zumuten – obwohl sie absolut nicht notwendig sind", schrieb Walentina. Sie warnte davor, dass unrealistische Schönheitsstandards in den sozialen Medien vielen Frauen Komplexe einreden würden.

Anzeige Anzeige

Imago, Instagram / tatumsara Walentina Doronina und Tatum Koch

Anzeige Anzeige

Instagram / tatumsara Tatum Koch, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Imago Walentina Doronina bei der 1. Aachener Media Night, Februar 2026

Anzeige