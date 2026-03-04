Abnahme: Tatum Koch lässt sich überschüssige Haut entfernen

Tatum Koch (27) hat auf Instagram eine neue Operation angekündigt. Die TV-Bekanntheit meldete sich jetzt in ihrer Story und sprach offen über den bevorstehenden Eingriff. Tatum hat in der Vergangenheit über zwölf Kilogramm abgenommen und leidet nun unter überschüssiger Haut an mehreren Körperstellen. "Ihr wisst ja, dass ich einiges abgenommen habe und meine Haut hängt an einigen Stellen. Nein, das kriege ich mit Sport nicht weg, das habe ich wirklich versucht", erklärte sie ihrer Community. Besonders die Haut zwischen ihren Oberschenkeln bereite ihr Probleme, da diese aneinander reibe.

In ihrer Ankündigung erklärte Tatum, welche Bereiche genau behandelt werden sollen. "Bei mir ist das so, dass die Haut sehr schlaff ist. Das wird nicht hart, egal wie viel ich trainiere, das ändert sich nicht. Das wird entfernt", führte sie aus. Neben der überschüssigen Haut zwischen den Oberschenkeln werde auch eine hartnäckige Fettstelle hinter dem Po entfernt, die sich dort gebildet hat und nicht weggeht. Auch am Bauch soll überschüssige Haut entfernt werden. "Ich weiß, ich habe einen definierten Bauch. Aber, was ich auch habe, ist diese überschüssige Haut. Ich möchte die einfach ein bisschen weg haben, damit ich auch noch mehr meine Bauchmuskeln sehen kann", erklärte die Influencerin.

Schon wenige Monate zuvor hatte Tatum auf Bali gezeigt, wie wichtig ihr die eigene Heilung und Selbstakzeptanz sind. Während einer spirituellen Zeremonie ließ die Reality-TV-Bekanntheit ihre Community tief an ihren Emotionen teilhaben. "Frauen heilen Frauen", schrieb Tatum damals zu einem bewegenden Clip, in dem sie bei einem Ritual in Tränen ausbrach. In einem weiteren Video erklärte die Influencerin: "Sie hat Dinge zu mir gesagt, die nur meine engsten Menschen wissen… Ich kann kaum in Worte fassen, wie besonders das war. So, so dankbar für diese Erfahrung." Damit machte sie klar, wie sehr solche Momente sie geprägt haben.

Instagram / tatumsara Tatum Koch, Februar 2026

Instagram / tatumsara Tatum Koch, Dezember 2025

Instagram / tatumsara Tatum Koch, TV-Persönlichkeit, 2025