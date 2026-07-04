Neuer Song: Rechnet Madonna hier mit ihrem Ex Sean Penn ab?

Mit ihrem neuen Album "Confessions II", das am Freitag erscheint, sorgt Madonna (67) schon vor der Veröffentlichung für mächtig Gesprächsstoff. Besonders der Song "Bizarre" hat die Fans auf den Plan gerufen: Viele sind überzeugt, dass die Sängerin darin ihre frühere Ehe mit Schauspieler Sean Penn (65) verarbeitet. Laut dem Portal Page Six beschreibt Madonna in dem Lied einen Hollywood-Star mit "tiefblauen Augen", der anfangs der "perfekte Fang" gewesen sei – und der damit für viele eindeutig auf Sean anspielt.

Besonders eine Songzeile hat die Spekulation angeheizt: "Er fuhr viel zu schnell / Shelby Cobra, das konnte nicht von Dauer sein." Diese Passage wird als versteckter Hinweis auf einen Shelby-Sportwagen gedeutet, den Madonna ihrem damaligen Ehemann Berichten zufolge zur Hochzeit 1985 geschenkt haben soll. Noch deutlicher wird es an einer anderen Stelle des Songs, wo sie singt: "Man rollt uns den roten Teppich aus, aber du willst ihn nicht mit mir teilen. Ich schätze, du fühltest dich von mir bedroht, willst es aber nicht zugeben." Auch beschreibt sie die Liebe als "bizarr" und widersprüchlich – einerseits fühle sie sich nach der Trennung manchmal leer, andererseits habe sie ihn längst hinter sich gelassen. Ob der Song tatsächlich Sean gewidmet ist, bleibt offen, da Madonna selbst bislang keine Stellung zu den Spekulationen bezogen hat.

Madonna und Sean heirateten im August 1985 in Malibu, nur rund sechs Monate nachdem sie sich während der Dreharbeiten zum Musikvideo "Material Girl" kennengelernt hatten. Die Ehe galt als leidenschaftlich, aber turbulent. Bereits 1987 reichte Madonna erstmals die Scheidung ein, bevor die Ehe 1989 endgültig für beendet erklärt wurde. Trotz der bewegten gemeinsamen Vergangenheit pflegen die beiden bis heute ein freundschaftliches Verhältnis. 2015 stellte Madonna sogar in einer eidesstattlichen Erklärung klar, dass Sean sie niemals körperlich misshandelt habe, und bezeichnete ihn als "fürsorglichen und mitfühlenden Menschen".

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna und Sean Penn

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Brenda Chase / Getty Madonna und Sean Penn, 1986