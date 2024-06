Nach turbulenter Ehe: So steht Sean Penn heute zu Ex Madonna

Von 1985 bis 1989 führten Madonna (65) und Sean Penn (63) eine turbulente Ehe, die mit viel Krach in die Brüche ging. Böse Zungen behaupteten sogar, der US-amerikanische Schauspieler habe Madonna damals mit einem Baseballschläger geschlagen. Trotz ihrer hitzigen Vergangenheit hält die "Like a Virgin"-Interpretin immer noch einen besonderen Platz in Seans Herzen, wie der Filmregisseur nun im Interview mit der New York Times preisgibt. "Sie ist jemand, den ich liebe", gesteht der ehemalige Womanizer. Heute pflegt das einstige Paar eine freundschaftliche Beziehung zueinander, was auch daran liege, dass sie keine gemeinsamen Kinder haben, ist sich der "Milk"-Star sicher: "Es stellt sich heraus, dass es viel schneller geht, eine Freundschaft nach einer Scheidung zu reparieren, wenn keine Kinder involviert sind."

In dem Interview mit der Zeitung blickt der 63-Jährige auf seine turbulente Zeit mit der "Material Girl"-Interpretin zurück. Einmal habe Madonna der Polizei gesagt, dass sich Waffen in Seans Haus befinden würden. Eine folgenschwere Annahme: "Ein verdammtes Sondereinsatzkommando stand vor meinem Haus", erinnert sich der "Ich bin Sam"-Darsteller. Weiter berichtet er: "Ich sagte: 'Ich komme nicht raus. Ich werde mein Frühstück zu Ende essen.' Das Nächste, was ich merkte, war, dass überall im Haus Fenster eingeschlagen wurden und sie hereinkamen." In Handschellen sei der Regisseur abgeführt worden.

Auch Madonna ist ihrem Ex-Mann offenbar wohlgesonnen. In einem Gerichtsverfahren im Jahr 2015 verteidigte sie den "The Gunman"-Star sogar unter Eid. Von dem Filmproduzenten Lee Daniels (64) wurde Sean vorgeworfen, er sei ein Frauenschläger. Das seien "abscheuliche und falsche" Vorwürfe, machte die Sängerin damals vor Gericht deutlich. Ihren Ex-Mann beschrieb sie als "fürsorglichen und mitfühlenden Menschen". Auch die Gewaltvorwürfe aus ihrer Ehe dementierte die Popikone damals im Prozess: "Wir hatten sicher einige hitzige Streitereien während unserer Ehe. Doch Sean hat mich nie geschlagen, gefesselt oder körperlich misshandelt."

Anzeige Anzeige

Brenda Chase / Getty Madonna und Sean Penn, 1986

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Penn, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Sean und Madonna heute ein gutes Verhältnis haben? Toll! Schön zu sehen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Ich finde das komisch. Ich würde nicht so von einem Ex-Partner schwärmen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de