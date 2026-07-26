Oscars: Darum will Sean Penn nie wieder zu Preisverleihungen

Sean Penn (65) hat eine klare Entscheidung getroffen: Der zweifache Oscar-Preisträger wird künftig keine Preisverleihungen mehr besuchen. Das verkündete der 65-jährige Schauspieler in einem Interview mit CNN-Moderatorin Kaitlan Collins beim Tribeca Film Festival. Als Grund nannte er soziales Unbehagen und starke Angstzustände, die solche Veranstaltungen bei ihm auslösen. "Ich habe mich jetzt fürs Leben verpflichtet, nirgendwo hinzugehen, wo ich in einer festgelegten Gruppe von mehr als acht Personen bin", sagte er gegenüber CNN.

Im Interview erklärte Sean, dass es für ihn nicht nur um die Oscars gehe. Preisgalas generell lösten in ihm starkes Unbehagen aus. Die Mischung aus Blitzlichtgewitter, Small Talk und engen Zeitfenstern setze ihn massiv unter Druck. Er beschrieb das als soziale Überforderung und sprach von echter Angst, wenn er das Gefühl habe, in kurzer Zeit mit möglichst vielen Leuten interagieren zu müssen. Statt die Oscars 2026 zu besuchen, reiste Sean in die Ukraine, um dort seine Solidarität mit dem Land im Krieg gegen Russland zu zeigen. Dort traf er Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) und erhielt vom ukrainischen Bahnchef Oleksandr Pertsowskyj einen handgefertigten "IronOscar" – hergestellt aus kriegsbezogenen Materialien.

Sean hat eine enge Verbindung zur Ukraine, die er in der Vergangenheit bereits mehrfach besucht hat, um auf den Krieg aufmerksam zu machen. Mit den Oscars verbindet ihn ohnehin eine besondere Geschichte: Er gewann den Preis als bester Hauptdarsteller für seine Rollen in "Mystic River" und "Milk". Über seine beiden bisherigen Oscar-Besuche sagte er nun, er habe jeweils Erleichterung gespürt. "Die zwei Male, als ich dort war, spürte ich Erleichterung, dass ich gewonnen hatte, weil so viele Menschen da draußen wirklich hart dafür gearbeitet hatten", erklärte er im Gespräch.

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Getty Images Sean Penn bei der New Yorker Vorführung von "One Battle After Another" im Walter Reade Theatre

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Getty Images Sean Penn, Schauspieler

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Getty Images Sean Penn, Schauspieler