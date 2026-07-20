Nach WM-Halbzeitshow: Madonnas Hit-Song geht erneut viral

Madonna (67) sorgte beim WM-Finale 2026 für Gänsehaut pur: Die Sängerin eröffnete die allererste Halbzeitshow eines FIFA-Weltmeisterschafts-Endspiels überhaupt mit einer mitreißenden Performance – und präsentierte dabei eine frisch gemixte Version ihres Hits "Music" aus dem Jahr 2000. Der sogenannte "Music Inferno"-Remix, den sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Weggefährten Stuart Price auf die Bühne brachte, enthält außerdem Elemente ihres frühen Songs "Everybody" sowie Parts von "Danceteria". Kurz nach dem Auftritt ging "Music" im Netz erneut viral und sorgte dafür, dass der Song aus dem Jahr 2000 plötzlich wieder überall Thema war.

Für eingefleischte Fans der Sängerin ist der Remix kein völlig unbekannter Sound. Der Mix wurde ursprünglich im Rahmen ihrer "Confessions Tour" performt. Für die Halbzeitshow bekam die Version nun noch einmal neue Aktualität, auch durch die zusätzlichen Anspielungen auf "Everybody" und "Danceteria". Dass "Music" erneut gefeiert wird, überrascht kaum: Schon kurz nach der Veröffentlichung des Tracks im Jahr 2000 schoss er in mehreren Ländern an die Spitze der Charts und zählt bis heute zu Madonnas größten Hymnen. Nach der WM-Show klettern Streamingzahlen und Suchanfragen zu dem Song erneut deutlich nach oben, wie aktuelle Online-Trends zeigen.

Die Idee hinter dem Song "Music" geht auf ein ganz persönliches Erlebnis zurück, das Madonna einst dem Rolling Stone gegenüber beschrieb. Sie hatte ein Konzert von Sting (74) im Beacon Theater in New York besucht und dabei beobachtet, wie die alten Police-Songs die Stimmung im Saal schlagartig veränderten: "Es hat den Raum entfacht und alle näher an die Bühne gebracht. Plötzlich haben die Menschen ihre Hemmungen und ihre Höflichkeit abgelegt, alle sangen die Songs und hielten sich praktisch an den Händen", erinnerte sie sich. "Das hat mich wirklich bewegt. Und ich dachte: Das macht Musik mit Menschen." Genau dieser Gedanke wurde zum Kern des Songs. Das Finale im MetLife Stadium in East Rutherford war ohnehin von Anfang an ein Großspektakel – neben Madonna standen unter anderem auch Post Malone (31), Robbie Williams (52), Nicole Scherzinger (48) und Justin Bieber (32) auf der Bühne. Trotz des Staraufgebots löste die Halbzeitshow auch Kritik aus. Madonna dürfte sich daran kaum stören – ihrem "Music"-Remix gab der Auftritt ordentlich Auftrieb.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ronaldinho, Madonna und Ronaldo bei der Topps Final Halftime Show im WM-Finale 2026 in East Rutherford

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna performt mit Ronaldinho und Ronaldo in der Halbzeitshow des WM-Finals 2026 in East Rutherford

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015 in Indio, Kalifornien