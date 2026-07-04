Prinz William tritt in Travis Kelces Podcast auf

Mit diesem Besuch hätte wohl keiner gerechnet: Prinz William (44) ist zu Gast in "New Heights", dem Podcast von NFL-Star Travis Kelce (36) und seinem Bruder Jason Kelce (38). Auf dem offiziellen Instagram-Account des Podcasts wurde die besondere Folge mit einem Ankündigungsvideo bekannt gemacht, das für große Aufmerksamkeit sorgt. Das Timing ist dabei besonders bemerkenswert: Die Episode erscheint kurz vor der geplanten Hochzeit von Travis mit Popstar Taylor Swift (36).

In dem Video kündigt Jason den Royal als "1,90 Meter großen Prinzen aus London, England" an und zählt dann mehrere offizielle Titel von William auf. Damit machten die Podcastmacher direkt klar, dass es sich diesmal um einen ganz besonderen Gast handelt. Weitere Details zum Gespräch selbst wurden zunächst noch nicht verraten. Schon die kurze Vorschau reicht aber aus, um die Folge zu einem Gesprächsthema zu machen. Schließlich treffen hier ein Mitglied der britischen Königsfamilie und einer der bekanntesten NFL-Stars aufeinander – und das in einem Format, das sonst eher für lockere Sport- und Alltagsgespräche der beiden Brüder bekannt ist.

Für Travis und William ist es nicht das erste Aufeinandertreffen. Die beiden begegneten sich bereits bei einem Konzert von Taylor im Wembley-Stadion in London. Damals war William gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (11) dabei und feierte dort auch seinen Geburtstag. Nach eigenem Bekunden unterlief Travis bei der Begegnung ein peinlicher Fauxpas – der NFL-Star bezeichnete sich selbst hinterher als "American idiot".

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Travis Kelce, Prinz William

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei "New Heights Live" im Orpheum Theatre in Los Angeles, Juni 2026

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte