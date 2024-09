Travis Kelce enthüllt peinliche Begegnung mit Prinz William

American-Football-Spieler Travis Kelce (34) nannte sich selbst einen "American idiot", nachdem ihm bei einem Treffen mit Prinz William (42) ein peinlicher Fauxpas unterlief. Anlass dafür war das Konzert seiner Freundin Taylor Swift (34) im Wembley-Stadion. Unter den prominenten Gästen befand sich auch der britische Thronfolger William, der seinen 42. Geburtstag gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9) feierte.

In seinem Podcast "New Heights" erzählte Travis nun von dem Treffen und gab zu: "Ich wusste nicht, ob ich mich verbeugen, einen Knicks machen oder einfach nur als dummer Amerikaner die Hand schütteln sollte." Sein Bruder Jason Kelce (36), der ebenfalls im Podcast sprach, klärte ihn auf: "Man sagte uns, dass wir uns nicht verbeugen oder einen Knicks machen müssen, da es kein offizielles Royal-Event war." Trotzdem adressierte Jason den Prinzen als "Ihre Königliche Hoheit". Sein Bruder fügte augenzwinkernd hinzu: "Und ich habe mich noch nie so entmannt gefühlt."

Travis war besonders angetan von William und schwärmte in höchsten Tönen: "Er war der coolste Typ überhaupt. Er war einfach großartig." Ein virales Video zeigt zudem, wie der Prinz von Wales zu Taylors Hit "Shake It Off" tanzt und dabei die Menge begeistert. Auch Travis überraschte mit einer Tanzeinlage als Teil der Bühnenshow seiner Freundin. Das royale Trio genoss das dreistündige Konzert von einer privaten Loge aus, und die Kinder stellten neugierig Fragen an die Stars. William postete anschließend ein Dankesfoto auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige