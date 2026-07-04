Ricky Martin verrät: Seine Kinder sind immer mit auf Tour

Ricky Martin (54) hat verraten, dass seine vier Kinder ihn auf seiner aktuellen Tournee begleiten – so auch bei seinem einzigen Deutschland-Konzert am 27. Juni in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen. Im Interview mit spot on news sprach der puerto-ricanische Sänger nicht nur über die Show, sondern auch über das Leben seiner Familie auf Reisen. "Sie kommen überall hin mit", erzählte er. Seine Kinder hätten längst mehr Stempel in ihren Pässen als viele Erwachsene. Das Reisen sei für sie so selbstverständlich geworden, dass sie sich über zu viel Sesshaftigkeit schon wunderten: "Wenn wir zu lange an einem Ort bleiben, fragen sie: 'Papa, was ist denn los?'"

Ricky ist Vater von vier Kindern: Die Zwillinge Matteo und Valentino kamen 2008 per Leihmutterschaft zur Welt, als er noch alleinerziehend war. Tochter Lucia und Sohn Renn bekam er später ebenfalls durch Leihmutterschaft mit seinem Ex-Mann Jwan Yosef. Bei seinem Konzert in Oberhausen will der Sänger ein "riesiges Fest" feiern und versprach unter anderem seine größten Hits wie "Livin' la Vida Loca", "María" und "She Bangs". Er scherzte: "Wenn ich diese Lieder nicht singe, werfen die Leute Tomaten nach mir." Für ihn ist das Auftreten vor Publikum mehr als bloße Unterhaltung: "Die Resonanz des Publikums ist unsere Medizin, unser Antrieb", sagte er und bezeichnete jeden Auftritt als "spirituelle Erfahrung."

Abseits der Bühne arbeitet er derzeit außerdem an einem neuen Album, das er für Herbst plant – mit "Pop und lateinamerikanischen Klängen", viel Percussion und einem romantisch-tanzbaren Sound. Auch Neuinterpretationen bekannter Songs entstehen dabei, so etwa eine neue Version von "Vuelve" gemeinsam mit der argentinischen Sängerin Tini und der mexikanischen Band Los Ángeles Azules. Den Aufschwung lateinamerikanischer Musik im Mainstream, den Künstler wie Bad Bunny (32) vorantreiben, begrüßt Ricky ausdrücklich – und hob den gemeinsamen Auftritt mit Bad Bunny bei der Halbzeitshow des Super Bowl als einen besonders bedeutsamen Moment hervor. "Ich werde Bad Bunny für immer dankbar sein, dass er mich eingeladen hat", sagte er.

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Instagram / ricky_martin Valentino Martin, Ricky Martin and Matteo Martin im April 2024

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Instagram / ricky_martin Ricky Martin mit seinen Kindern Renn und Lucia, Januar 2025

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Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium, Santa Clara, 8. Februar 2026