Selten: Ricky Martin besucht mit seinen Kindern ein Event!

Dies bekommen die Fans nur selten zu sehen. Am Donnerstag besuchte Ricky Martin (52) zusammen mit seinen Zwillingsöhnen Matteo und Valentino die Premiere seiner neuen Serie "Palm Royale" in Los Angeles. Auf den Fotos, die People vorliegen, posiert das Dreiergespann für die wartenden Fotografen auf dem roten Teppich. Für den großen Abend hatte sich die Familie ordentlich in Schale geworfen. Während der "Livin' la Vida Loca"-Interpret ein schwarzes Hemd und eine passende weite Hose trug, zeigten sich seine Jungs in passenden Lederjacken.

Rickys Söhne kamen im Jahr 2008 per Leihmutterschaft zur Welt. Für den Musiker ging damit ein großer Traum in Erfüllung. "Viele Jahre habe ich davon geträumt, Vater zu werden, und viele, viele, viele Male bin ich durch diesen Trauerprozess gegangen: 'Ich bin schwul, ich bin ein verkappter schwuler Mann und ich werde nicht in der Lage sein, Vater zu sein'", hatte er in einem Interview mit dem Out Magazine erklärt. Im Laufe seiner Ehe mit Jwan Yosef wurde der "Maria"-Interpret erneut Vater. Mit der Hilfe von zwei Leihmüttern durften sich beide über ihre Tochter Lucia und ihren Sohn Renn freuen.

Im vergangenen Jahr gaben Ricky und Jwan ihr Ehe-Aus bekannt. In einem gemeinsamen Statement erklärten die beiden jedoch, dass sie für ihre Kinder weiterhin zusammenhalten wollen. "Unser größter Wunsch ist es nun, eine gesunde Familiendynamik und eine auf Frieden und Freundschaft basierende Beziehung fortzusetzen, um die gemeinsame Erziehung unserer Kinder fortzusetzen", hieß es.

Getty Images Ricky Martin, Sänger

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin im November 2019

