Ricky Martin teilt seltenen Strandmoment mit Lucia und Renn

Ricky Martin (53) gewährt seinen Fans auf Social Media einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Der Sänger teilt einen goldigen Instagram-Schnappschuss aus dem Strandurlaub. Auf diesem ist der Musiker mit seinen zwei Kindern Lucia und Renn zu sehen, mit denen er auf einer Liege hockt. Während die beiden Kleinen in Handtücher gehüllt sind, hat der liebevolle Familienvater seine Arme um die zwei gelegt und grinst fröhlich in die Kamera.

Neben dem Foto mit seinen Wonneproppen teilt Ricky noch eine ganze Reihe weiterer Bilder, auf denen auch seine anderen Kinder zu sehen sind. Unter anderem spaziert er mit seinen Zwillingssöhnen Matteo und Valentino am Meer entlang oder sitzt mit seinen Liebsten in einem Auto oder an einem Tisch in einem Restaurant. Seinen Social-Media-Beitrag betitelt der 53-Jährige mit den Worten: "Ganz gewöhnliche Tage."

Rickys fünf- und sechsjährige Kinder Renn und Lucia sowie die beiden 16-jährigen Teenager-Jungs stammen aus seiner früheren Beziehung mit Jwan Yosef. Mit ihm war der "Livin' La Vida Loca"-Interpret von 2017 bis 2023 verheiratet. Die Ehe der beiden sollte aber nicht für immer halten und das frühere Paar trennte sich. Gegenüber der Los Angeles Times betonte der Vierfachpapa, dass die Scheidung alles andere als spurlos an ihm vorbeigegangen sei.

Instagram / ricky_martin Ricky Martin mit seinem Sohn, Januar 2025

Getty Images Ricky Martin und Jwan Yosef mit ihren Söhnen

