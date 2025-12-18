Nach acht Jahren: Ricky Martin wird seine Luxuswohnung los

Ricky Martin (53) hat sein Luxusapartment in Manhattan nach Jahren des Wartens endlich verkauft. Für 6,15 Millionen US-Dollar (rund 5,2 Millionen Euro) wechselte die 292 Quadratmeter große Wohnung den Besitzer. Die Immobilie, in der er einst mit seinem Ex-Mann, dem Künstler Jwan Yosef, und den gemeinsamen Kindern lebte, kam seit 2017 immer wieder auf den Markt. Da kein Käufer gefunden wurde, wurde der Kaufpreis stets weiter reduziert. Ricky war seit 2012 Eigentümer der Wohnung. Der Sänger hatte die Immobilie damals für 5,9 Millionen US-Dollar (circa 5 Millionen Euro) erworben. Die Wohnung liegt in einem exklusiven Full-Service-Gebäude in New York, in dem auch andere Prominente gern unterkommen.

Die exklusive Wohnung bietet laut Immobilienanzeige, die dem People Magazine vorliegt, neben einer offenen Wohn- und Essbereichsgestaltung auch besondere Details wie eine 22 Meter lange Galerie und einen zusätzlich nutzbaren Raum, der beispielsweise als Büro dienen kann. Das Gebäude selbst wartet mit zahlreichen Annehmlichkeiten auf: Ein Fitnesscenter, ein Kinosaal, ein Billardraum, ein Golfsimulator und ein Kinderclub gehören zu den Highlights des Komplexes. Für Entspannung sorgt zudem ein begrünter Innenhof mit einem Wasserfall, der den Bewohnern als Rückzugsort zur Verfügung steht. Ricky hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihm helle und offene Räume sind, was sich auch in dieser Immobilie widerspiegelt.

Laut Mansion Global war das Apartment erstmals 2017 zum Verkauf gelistet – damals noch für 8,4 Millionen US-Dollar (rund 7,2 Millionen Euro). Später sollte es für 7,1 Millionen US-Dollar (circa 6 Millionen Euro) den Besitzer wechseln – jedoch ebenfalls vergeblich. Nachdem die Luxusimmobilie acht Jahre lang immer wieder erfolglos zum Verkauf gestanden hatte, wurde der Preis nun erneut reduziert. Der letzte Angebotspreis lag bei 6,45 Millionen US-Dollar (etwa 5,5 Millionen Euro). Für noch einmal rund 300.000 US-Dollar (255.000 Euro) weniger konnte Ricky die Immobilie jetzt endgültig veräußern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ricky Martin, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ricky Martin, Sänger