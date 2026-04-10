Einziger Auftritt: Dort performt Ricky Martin in Deutschland

Für Ricky-Martin-Fans in Deutschland gibt es in diesem Jahr nur eine einzige Gelegenheit, ihren Star live zu erleben: Am 27. Juni 2026 tritt der Sänger in Oberhausen auf. Laut dem Magazin Bunte ist es das einzige Deutschlandkonzert des Popstars in diesem Jahr. Wer den Grammy-Gewinner auf der Bühne sehen möchte, muss somit unbedingt zum Konzert in der Ruhrgebietsstadt pilgern. Ricky Martin (54) zählt zu den erfolgreichsten lateinamerikanischen Künstlern weltweit und hat bisher über 70 Millionen Alben verkauft.

Beim Konzert in Oberhausen dürfen sich die Fans auf Klassiker aus verschiedenen Phasen seiner langen Karriere freuen. Hits wie "María" und "Livin' la Vida Loca" dürften dabei genauso auf dem Programm stehen wie weitere Songs, die seinen Weg vom lateinamerikanischen Popstar zum internationalen Weltstar begleitet haben. Eine zweite Chance, Ricky 2026 hierzulande live zu erleben, wird es nach aktuellem Stand nicht geben.

Ricky gilt als eine der prägendsten Figuren des Latin-Pop-Booms der späten 1990er- und frühen 2000er-Jahre. Mit Songs wie "La Copa de la Vida" – dem offiziellen Lied der Fußball-WM 1998 – feierte er weltweite Erfolge und trug maßgeblich dazu bei, dass Latin-Pop im Mainstream Fuß fasste. Neben seiner Musikkarriere hat er sich auch am Broadway, als Schauspieler und als Autor einen Namen gemacht. Der gebürtige Puerto-Ricaner und Vater von vier Kindern, der inzwischen von seinem Ex-Partner Jwan Yosef geschieden ist, wurde für sein musikalisches Schaffen unter anderem mit einem Grammy ausgezeichnet.

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Getty Images Ricky Martin bei der Premiere von "Palm Royale" 2024

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Instagram / ricky_martin Ricky Martin mit seinen Zwillingen bei einem Konzert

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Getty Images Ricky Martin im Jahr 2011