Harte Zeit: Ricky Martin spricht über Leben nach Scheidung

Ricky Martin (52) musste in der Vergangenheit so einige Hürden meistern. Vor allem durch die Scheidung von Jwan Yosef im vergangenen Jahr änderte sich das Leben des Sängers schlagartig. Mit seinem Ex-Mann hat der "Livin' la Vida Loca"-Interpret vier Kinder, die allesamt per Leihmutter auf die Welt gekommen sind. "Ich habe im letzten Jahr so viel durchgemacht", gibt der vierfache Vater im Interview mit der Los Angeles Times preis und fügt hinzu: "Ich habe mich scheiden lassen, den Manager gewechselt, Familienprobleme durchgemacht."

Trotz allem geht es Ricky heute gut! "Ich möchte es einfach halten und Spaß mit meinen Kindern haben, mein Single-Dasein genießen und all diese schönen Dinge", erzählt er im Verlauf des Gesprächs. Der "Maria"-Hitmacher verfolgt aktuell sogar ein ganz bestimmtes Ziel. "Ich möchte etwas so Wichtiges wie die psychische Gesundheit ansprechen", verrät der 52-Jährige. Er habe seinem Management gesagt, er möchte gerne eine Rolle spielen, in der er sich äußerlich komplett verändern muss. "Wenn Sie Paparazzifotos von mir ohne Augenbrauen sehen, wissen Sie, was los ist", witzelt Ricky.

Ricky und Jwan gaben sich im Jahr 2017 im Rahmen einer romantischen Hochzeit das Jawort. Im vergangenen Jahr dann die überraschende Nachricht: Der Sänger und der Künstler lassen sich scheiden. Für sie steht trotzdem das Wohl der Familie an erster Stelle. "Unser größter Wunsch ist es, weiterhin eine gesunde Familiendynamik und eine auf Frieden und Freundschaft basierende Beziehung zu haben, um die gemeinsame Erziehung unserer Kinder fortzusetzen und den Respekt und die Liebe, die wir füreinander empfinden, zu bewahren", hieß es damals gegenüber People.

Getty Images Ricky Martin, Sänger

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin

