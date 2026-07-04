Wow: Katja Burkard (61) zeigt stramme Muckis im Sport-BH

Katja Burkard (61) hat ihre Fans auf Instagram mit einem ungewöhnlichen Posting überrascht. Die RTL-Moderatorin zeigte sich dabei nicht wie gewohnt elegant im TV-Studio, sondern schwitzte im Wald und stemmte dicke Holzstämme in die Höhe. Auf einem der Bilder hebt sie einen massiven Stamm locker über ihren Kopf, auf einem anderen posiert sie lachend mit je einem Stamm in jeder Hand. Bekleidet ist sie dabei lediglich mit einem Sport-BH, einer hautengen Trainingshose und einer Sportsonnenbrille. Den Beitrag betitelte sie humorvoll mit "Waldarbeit".

Die Reaktionen der Community ließen nicht lange auf sich warten. Mit 232.000 Followern auf Instagram hat Katja eine beachtliche Fangemeinde, die den Schnappschuss begeistert feierte. In den Kommentaren regnete es Komplimente wie "Oh mein Gott, Katja, du bist mega" oder "Powerfrau". Auch Moderationskollegin Birgit Schrowange (68) meldete sich zu Wort und schwärmte unter dem Beitrag: "Granate" – untermalt von einer Reihe Flammen-Emojis.

Katja ist seit Jahrzehnten ein bekanntes Gesicht beim Sender RTL, wo sie regelmäßig vor der Kamera steht. Auf Social Media gewährt sie ihrer Community regelmäßig private Einblicke in ihren Alltag. Die sportlichen Fotos aus dem Wald zeigen dabei eine Seite von ihr, die man aus dem TV-Studio so nicht kennt. Mit 61 Jahren präsentiert sie sich in bestechender körperlicher Verfassung, was ihre Fans sichtlich beeindruckt.

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Instagram / katja_burkard_official Katja Burkhard posiert sportlich im Juli 2026

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Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, Juni 2025

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Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin