Seltener Einblick: Katja Burkard zeigt sich mit Tochter

Seltener Glamour-Auftritt für Katja Burkard (61): Die Moderatorin hat sich jetzt bei den Salzburger Festspielen mit ihrer Tochter Marie-Therese gezeigt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Hans Mahr (77) und der 24-Jährigen besuchte sie die Premiere von Peter Handkes Stück "Schnee von gestern – Schnee von morgen" in Salzburg, wie Bunte berichtet. Auf Instagram teilte Katja dazu ein elegantes Mutter-Tochter-Foto vom Theaterabend und gewährte damit einen seltenen privaten Einblick in ihr Familienleben, der ihre Community begeistert hinschauen lässt.

Auf dem Bild präsentiert sich Katja in einem cremefarbenen Hosenanzug, den sie mit einem schlichten weißen T-Shirt kombiniert. Tochter Marie-Therese setzt dagegen auf einen komplett schwarzen Look, den sie mit einer silberfarbenen Clutch aufpeppt. In der Bildunterschrift schwärmt die TV-Bekanntheit von ihrem Kind und schreibt: "Stolze Mama! Meine Große … Marie-Therese – auch Theater-Fan und deshalb mit Mutti und Vaddi kurz in Salzburg bei der Premiere von Peter Handkes 'Schnee von gestern – Schnee von morgen'", erklärt sie auf Instagram. Mit Blick auf den hell-dunkel-Kontrast der Outfits ergänzt sie außerdem augenzwinkernd: "Fazit: Es ist nicht alles schwarz und weiß".

Für Katja und Hans ist der gemeinsame Theaterbesuch ein weiterer Moment in einer langen gemeinsamen Geschichte. Die Moderatorin und der Medienmanager sind seit fast 30 Jahren ein Paar und haben sich erst nach mehr als 25 Jahren Beziehung standesamtlich das Jawort gegeben. Neben Marie-Therese hat das Paar noch eine zweite Tochter namens Katharina. Auf Social Media zeigt sich Katja sonst eher bei der Arbeit oder sportlich-aktiv – etwa beim schweißtreibenden Training im Wald –, private Aufnahmen mit ihren Kindern sind dagegen selten. Umso mehr fällt der harmonische Auftritt bei den Festspielen auf, bei dem die Familie ihre Leidenschaft für Kultur und Bühne teilt.

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Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard mit ihrer Tochter Marie-Therese

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Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr, September 2024

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Instagram / katja_burkard_official Katja Burkhard posiert sportlich im Juli 2026