Häme und Spott: Katja Burkards Moderationsstart war hart

Beim BILD-Frauengesundheitsgipfel hat Katja Burkard (60) offen über die Herausforderungen zu Beginn ihrer Karriere gesprochen. Die RTL-Moderatorin, die vor allem durch "Punkt 12" bekannt wurde, berichtete von Anfeindungen, die sie wegen ihres Lispelns ertragen musste. Unter anderem wurde sie von Stefan Raab (59) öffentlich aufs Korn genommen, was für sie alles andere als einfach war. "Schön war das sicher nicht, doch es hat mir ein dickes Fell beschert, von dem ich nachher noch profitiert habe", sagte sie und fügte hinzu: "Wenn man sein Gesicht in die Kamera hält, dann ist es halt so, dass einen nicht jeder mag, das ist mir auch klar."

Heute glaubt die TV-Persönlichkeit, dass der Umgangston durch Social Media noch rauer geworden ist. Die Kommentarspalten und die ständige Verfügbarkeit würden die Angriffe verstärken und erleichtern. Damals, als sie mit Anfeindungen zu kämpfen hatte, habe sie alles mit sich selbst ausgemacht. "Ich habe das mit mir selber ausgemacht und vordergründig drüber gelacht", erinnerte sich Katja. Ihrer Meinung nach würde man heute wahrscheinlich anders mit solchen Angriffen umgehen, da es inzwischen mehr Bewusstsein für mentale Gesundheit gebe.

Abseits der Herausforderungen in ihrem Berufsleben hat Katja Burkard über die Jahre immer wieder gezeigt, wie wichtig ihr Offenheit und Authentizität sind. Die Moderatorin ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens und hat in Interviews mehrfach betont, wie sehr sie die Bindung zu ihrer Familie schätzt. Ob es um private Einblicke oder berufliche Hürden geht – Katja bleibt sich treu und hat sich von Rückschlägen nicht davon abbringen lassen, ihre Karriere erfolgreich zu gestalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, Juni 2025