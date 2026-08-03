Urlaubspanne in Italien: Katja Burkard strandet auf Autobahn

Für Katja Burkard (61) und ihren Ehemann Hans Mahr (77) nahm der Italien-Urlaub jetzt eine unerwartete Wendung: Die Moderatorin blieb mit ihrem Mann auf der Autobahn zwischen Pisa und Genua liegen, weil der Tank ihres Wagens plötzlich leer war. Eigentlich waren die beiden gerade auf dem Rückweg von einem kulturellen Stopp in Florenz, wo sie unter anderem die Ponte Vecchio und Michelangelos David-Statue angeschaut hatten. Doch statt Dolce Vita und entspannter Weiterfahrt hieß es für das Paar bei sommerlicher Hitze Warnblinker an, Auto aus und warten. Den Pannen-Moment hielt Katja in einem Video für RTL fest und fragte ihren Mann belustigt: "Was machen wir zwei eigentlich mit Warnblinklicht auf der Autobahn, irgendwo zwischen Pisa und Genua?"

Die Antwort von Hans, einem österreichischen Journalisten, fiel ziemlich kleinlaut aus: Er hatte den Tank tatsächlich leergefahren. Für die schlagfertige Moderatorin natürlich eine Steilvorlage. Mit einem "Wer hat's vorher gesagt?", teilte sie den ersten Seitenhieb aus. Hans wollte die Schuld jedoch nicht einfach so auf sich sitzen lassen und behauptete, das Auto habe nicht rechtzeitig gewarnt. Katja konterte trocken: "Jetzt ist das Auto schuld, genial." Bei rund 35 Grad wartete das Paar eine Stunde lang auf den Abschleppdienst, der schließlich mit Benzin ankam. Immerhin: Im Wagen lagen Snacks und sechs Flaschen Wein, sodass zumindest niemand verdursten musste. Als dann auch noch die Polizei auftauchte, ließ Katja die Gelegenheit nicht ungenutzt: "Ich habe auch der Polizei noch mal gesagt, dass das seine Schuld ist. Sicherheitshalber." Am Ende kostete das Missgeschick das Paar 148 Euro.

Katja und Hans lernten sich vor rund 29 Jahren kennen und heirateten im vergangenen Jahr. Eine liebe Gewohnheit der beiden ist es, ihren Sommerurlaub stets in Salzburg zu beginnen. Gegenüber Bild verriet Katja: "Seit mein Mann und ich uns kennen, seit 29 Jahren, beginnen wir in Salzburg unseren Sommerurlaub – mit ein bisschen Kultur." Diesmal führte die Reise von den Salzburger Festspielen weiter nach Italien, wo der unfreiwillige Autobahn-Stopp für eine lustige Anekdote sorgte, die das Paar, das zusammen zwei Töchter hat, wohl noch lange begleiten wird. Katja hat für Hans jedenfalls schon eine Lektion parat und fragte ihn: "Hast du nicht gelernt: Immer schön auf die Katja hören?"

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Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr, September 2024

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Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, ihre Tochter Marie-Therese und ihr Partner Hans Mahr im Juli 2024

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AEDT / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin