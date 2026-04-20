RTL legt sich fest: Diese Duos moderieren fortan "Punkt 12"

Das Mittagsmagazin "Punkt 12" auf RTL bekommt ein neues Moderationskonzept: Der Sender setzt künftig dauerhaft auf feste Duos vor der Kamera. Wie RTL jetzt bekannt gab, bilden Katja Burkard (60) und Bernd Fuchs das eine Moderationsduo. Das zweite Paar sind Angela Finger-Erben (46) und Daniel Fischer, die bislang vor allem bei den "Punkt"-Sendungen am Morgen zu sehen waren. Für Angela ist der Wechsel zu "Punkt 12" ein echtes Debüt – ihre erste Sendung in dem Format ist für den 18. Mai geplant.

Bereits im vergangenen Herbst hatte der Sender erste Doppelmoderationen bei "Punkt 12" getestet, zunächst jedoch nur ab der zweiten Stunde. Neben Bernd und Daniel stand damals auch Jan Malte Andresen (53) als Moderationspartner vor der Kamera. Er ist nun nicht mehr Teil des "Punkt 12"-Teams, wechselt aber ebenfalls ins Moderationsteam von "Deutschland am Morgen" – dem neuen gemeinsamen Morgenformat von RTL und dem Nachrichtensender ntv. Auch Sabrina Ilski, die erst vor zwei Jahren bei "Punkt 12" eingestiegen war, wird künftig vor allem dort zu sehen sein, bleibt aber Teil des erweiterten Moderationsteams. Martin Gradl, Geschäftsführer RTL News und ntv, zeigt sich von dem Konzept überzeugt: "'Punkt 12' ist und bleibt unser zentraler Anker am Mittag. Die erfolgreiche Testphase hat gezeigt, dass wir mit der Doppelmoderation den richtigen Weg eingeschlagen haben."

Katja gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern von "Punkt 12" und ist seit 1995 fester Bestandteil des Formats. Auch Wolf-Ulrich Schüler, stellvertretender Geschäftsführer von RTL News, hob die Qualitäten der neuen Duos hervor: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Katja und Bernd sowie Angela und Daniel gleich zwei eingespielte Moderations-Duos am Start haben, die sowohl mit ihrer journalistischen Kompetenz als auch ihrer sympathischen Art überzeugen und zu den beliebtesten Gesichtern gehören."

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Bernd Fuchs, Katja Burkard, Angela Finger-Erben und Daniel Fischer bilden das neue "Punkt 12"-Team

Anzeige Anzeige

RTL Sabrina Ilski und Katja Burkard, "Punkt 12"-Moderatorinnen

Anzeige Anzeige

Imago Katja Burkard beim 30. RTL Spendenmarathon "Wir helfen Kindern", November 2025