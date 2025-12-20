Moderatorin Katja Burkard wird jetzt zur Stand-up-Comedian

Katja Burkard (60) macht Ernst mit dem Neuanfang: Die "Punkt 12"-Moderatorin geht 2026 erstmals mit einem eigenen Stand-up-Programm auf Tour und stellt sich damit in deutschen Theatern und Clubs dem Live-Publikum. Unter dem Titel "60 ist das neue 60" will Katja zeigen, was sie jenseits des News-Alltags draufhat. Begleitet wird sie von einem Team aus der Veranstaltungsbranche. Die Premiere ist für das kommende Jahr angekündigt. Gegenüber DWDL heißt es, das Programm richte sich an alle Generationen. Auf Instagram wurde es bereits persönlich: "Ich freue mich, ich bin aufgeregt und ich verlasse meine Komfortzone", schrieb Katja und versprach: "Es wird wild!"

Inhaltlich soll der Abend weit über das Thema Älterwerden hinausgehen. Trotzdem verschweigt die Moderatorin nichts. "Katja Burkard zeigt in ihrem ersten Live‑Programm, dass mehr Jahre auf dem Tacho der beste Grund sind, endlich laut zu lachen – über alles, worüber man sonst lieber schweigt: Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Fältchen, vergessene Passwörter", heißt es in der Ankündigung. Mit trockenem Humor, Tempo und Selbstironie will sie über die Momente sprechen, in denen das Leben neue Regeln schreibt – egal, ob mit 30, 45 oder 60. Auf Social Media konkretisierte sie ihren Ansatz: "Wir lachen über das Chaos, die Hormone und über uns selbst", betonte sie und machte klar, dass das keine Wohlfühl-Show werde, sondern ein Abend ohne Filter. Schon im Frühjahr hatte Katja mit dem Buch "60 ist das neue 60" den Ton gesetzt.

Erst am vergangenen Samstag zeigte die Moderatorin wieder einmal ihr Improvisationstalent. In der Liveshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" sprang Katja als "Ehrlich Sister" ein, nachdem Chris Ehrlich verletzungsbedingt ausgefallen war. "Also es wird einem ja nicht viel gesagt. Ich wurde gefragt, ob ich schwindelfrei bin und keine Höhenangst habe", erzählte die frühere Nachrichtenfrau dem Sender RTL unmittelbar vor der Sendung. Gerade dieser Nervenkitzel macht für sie offenbar den besonderen Spaß aus: "Mir gefällt besonders gut dieses Unvorbereitete und die Spiele finde ich echt saulustig", betonte sie.

Getty Images Katja Burkard, November 2024

AEDT / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

Getty Images Katja Burkard beim WoMen on Top Award 2025