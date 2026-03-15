Katja Burkard trauert um Mutter in bewegendem Instagram-Post

Katja Burkard (60) hat traurige Nachrichten zu verkünden: Die Moderatorin musste Abschied von ihrer Mutter nehmen. Auf Instagram widmete sie ihr bewegende Worte und teilte dazu ein inniges Schwarz-Weiß-Selfie, das die beiden gemeinsam zeigt. "Aufgeben war für dich nie eine Option. Du hast immer gekämpft – bis zum Ende", schrieb die RTL-Moderatorin an ihre verstorbene Mutter gerichtet. In dem emotionalen Post würdigte Katja die beeindruckende Lebenskraft ihrer Mutter, die stolze 92 Jahre alt wurde. Die Moderatorin zeigte sich zutiefst berührt von der Stärke, die ihre Mutter bis zuletzt bewiesen hatte.

In ihrem Posting erklärte Katja weiter, wie sehr sie ihre Mutter bewundert habe. "Wir haben uns oft gefragt, woher du diese Kraft genommen hast, jeder Krankheit die Stirn zu bieten. Du hast alles überstanden. Weil du leben wolltest. Und deshalb bist du stolze 92 Jahre alt geworden", schrieb sie auf Social Media. Trotz des schweren Verlustes fand die 60-Jährige auch tröstende Worte: Ihre Mutter sei nun erlöst und habe Frieden gefunden. "Trotzdem bist du bei uns in unseren Herzen. Wir werden dich nie vergessen und dich weiter lieben", betonte Katja in dem bewegenden Beitrag.

Unter dem Post sammelten sich zahlreiche mitfühlende Reaktionen von Weggefährten und Kollegen. "Herzliches Beileid, liebe Katja", schrieb Caroline Beil (59) in den Kommentaren. Auch Jenny Elvers (53) zeigte sich betroffen: "Ich umarme Dich! Mein aufrichtiges Beileid", kommentierte sie das Foto. Annika Lau (47) fand ebenfalls warme Worte des Trostes: "Was für wundervolle Worte. Ich schicke dir eine warme Umarmung!" Die vielen Beileidsbekundungen zeigen, wie sehr Katja in dieser schweren Zeit von ihrer Community unterstützt wird.

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Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard mit Ihrer Mama, März 2026

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Imago Katja Burkard beim 30. RTL Spendenmarathon "Wir helfen Kindern", November 2025

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