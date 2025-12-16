Katja Burkard überrascht als "Ehrlich Sister" in Live-Show

Joker-Alarm bei Denn sie wissen nicht, was passiert: Katja Burkard (60) sorgte am Samstagabend für eine echte Überraschung, als sie kurzfristig als "Ehrlich Sister" auf der Bühne stand. Der Grund für ihren spontanen Einsatz war eine Verletzung von Chris Ehrlich. Der 47-Jährige hatte sich bei einer Tourprobe der Ehrlich Brothers eine Überstreckung zugezogen und musste kurzfristig mit Halskrause pausieren – zur Sicherheit, wie betont wird, denn ernsthaft verletzt sei er nicht. Bruder Andreas Ehrlich konnte zwar an der Liveshow teilnehmen, musste jedoch damit rechnen, bei einzelnen Spielen alleine antreten zu müssen – und genau dafür wurde die 60-Jährige als Joker ins Team geholt.

Für die Punkt-12-Moderatorin war es bereits der zweite Einsatz bei der beliebten Impro-Show. Schon in einer vorherigen Ausgabe hatte sie Erfahrung als spontane Unterstützung gesammelt. Kurz vor der Sendung erklärte Katja im RTL-Interview, wie unvorbereitet man in die Live-Show geschickt werde: "Also es wird einem ja nicht viel gesagt. Ich wurde gefragt, ob ich schwindelfrei bin und keine Höhenangst habe." Doch gerade dieses Ungewisse mache für sie den besonderen Reiz des Formats aus. "Mir gefällt besonders gut dieses Unvorbereitete und die Spiele finde ich echt sau lustig", sagte sie mit Vorfreude auf ihren Einsatz.

Trotzdem kennt der TV-Star ihre Grenzen: "Ich würde keine Schlangen anfassen, auf gar keinen Fall", stellte sie klar, auch Wasser-Challenges und Mathe-Aufgaben seien nicht unbedingt ihr Ding. In der aktuellen Ausgabe half sie vor allem zu Beginn und zum Ende der Show aus. Für den Sieg reichte es am Ende dennoch nicht: Ausgerechnet Katja ließ beim finalen Spiel zuerst los, kurz darauf verließen auch Andreas die Kräfte – der spontane Einsatz blieb dennoch ein unterhaltsames Highlight des Abends.

AEDT / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

RTL / Julia Feldhagen Andreas Ehrlich, Katja Burkard und Chris Ehrlich bei "Denn sie wissen nicht, was passiert", Dezember 2025

RTL / Julia Feldhagen "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Stars beim finalen Spiel, Dezember 2025