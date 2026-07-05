Darum zeigt Stella Stegmann ihren kranken Papa im Netz

Stella Stegmann (28) hat sich auf Instagram gegen Kritik gewehrt, die sie dafür bekommen hat, dass sie ihren kranken Vater in den sozialen Medien zeigt. In einem Reel teilt die Ex-Die Bachelorette-Protagonistin Einblicke in gemeinsame Momente mit ihrem Papa und erklärt offen: "Ja, mein Papa ist krank, er hat Parkinson und vor ein paar Jahren hatte er einen schweren Fahrradunfall. Er ist auf den Kopf gefallen und hatte eine Hirnblutung. Damals wurde auch eine Lewy-Body-Demenz diagnostiziert und er war mehrere Monate nicht richtig ansprechbar." Gleichzeitig stellt sie klar: "Wenn es dir nicht gefällt, dass ich meinen Papa zeige, schau doch einfach weg."

In dem Video räumt Stella ein, dass sie bislang vor allem die schönen Momente mit ihrem Vater geteilt hat. Sie betont: "Aber vielleicht ist es an der Zeit, auch über die nicht so schönen Momente zu sprechen. Die Momente, in denen er stürzt, die Pflege, die Sorgen, die Verantwortung, die vor allem meine Mama jeden einzelnen Tag trägt." Stella versucht, ihre Mutter so gut es geht zu unterstützen. Doch manche Gedanken belasten Stella schwer: "Inzwischen frage ich mich nicht mehr, wann er das nächste Mal stürzt, sondern eher, wie tragisch der nächste Sturz wohl sein wird." Trotzdem bleibt sie dankbar: "Ich bin einfach nur froh, dass er noch da ist. Ich liebe ihn so sehr."

Dass sie nun auch die schwierigen Seiten des Alltags mit ihrem Vater zeigt, begründet Stella auch mit dem Widerspruch, den sie in der Kritik sieht. Viele würden sich wünschen, dass Social Media authentischer werde. Sie stichelt: "Aber sobald man auch mal unschöne Dinge zeigt, regen sie sich dann doch auf? Lächerlich." Die zahlreichen aufmunternden Nachrichten, die Stella bereits erhalten hat, scheinen ihr jedoch Rückhalt zu geben. Obwohl ihr Vater erst kürzlich erneut stürzte, bleibt die Influencerin positiv: "Nach dem Sturz vor fünf Jahren hat er sich auch langsam wieder etwas erholt."

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Instagram / stella_tiana Stella Stegmann und ihr Papa

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