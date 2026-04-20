No-Gos: Das turnt Stella Stegmann bei Männern so richtig ab

Ex-Playmate Stella Stegmann (28) findet nun klare Worte für Männer, die bei ihr so gar keine Chancen haben. In einem aktuellen Reel auf Instagram zählt die 28-jährige Love Island-Gewinnerin ihre persönlichen No-Gos auf und nennt sie "die größten Loser-Moves". Ganz oben auf ihrer Liste steht rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr, etwa Rasen oder schnelles Fahren. "Es ist nicht cool, Bro! Chill einfach, mein Leben ist mir wichtig. Ich will sicher sein!", stellt Stella klar. Ebenso nerven sie sogenannte "Fast-Ankündigungen", wie sie verrät: "Zum Beispiel: 'Oh, ich hätte dir fast Blumen mitgebracht', oder 'Oh, ich hätte dir jetzt fast auch die Tür aufgehalten.'" Für Stella gilt hier: "Entweder du machst es, oder du sagst mir nicht, dass du es fast gemacht hättest."

Besonders kritisch sieht Stella laut eigener Aussage Prahlerei. "Erzähle mir nicht, wie viel Kohle du hast, was du für ein krasses Auto fährst, was du für Immobilien hast, dass du eine Yacht hast, das interessiert mich nicht", betont sie auf Instagram. Auch exzessiver Alkoholkonsum kommt bei ihr nicht gut an: "Es macht dich nicht hotter!" Als letzten Punkt ihrer Liste nennt sie laut Tag24 Männer, die damit angeben, von anderen Frauen angesprochen zu werden. "Es interessiert mich nicht, ob dich eine andere Frau gestern hot fand oder angesprochen hat", erklärt Stella und ergänzt, das wirke auf sie eher so, "als würdest du prahlen wollen, um zu zeigen: 'Andere Frauen finden mich toll und ich könnte andere Frauen haben.'"

Stella ist durch TV-Formate wie Too Hot to Handle: Germany und Die Bachelorette einem breiten Publikum bekannt und teilt heute regelmäßig Einblicke in den sozialen Medien. Dabei zeigt sie sich ihren Followern gegenüber immer wieder offen, wenn es um Dating, Beziehungen und Sexualität geht. Im "Sassy Bubble Podcast" brach sie zuletzt sogar mit Tabus und verriet ihren Bodycount. Ihre Follower dürfen also gespannt sein, welche intimen Einblicke das Ex-Playmate als Nächstes mit ihnen teilt.

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RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

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Imago Stella Stegmann bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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