Ohne BH: Stella Stegmann verteidigt ihre Nippel nach Kritik

Stella Stegmann (28) hat auf Instagram einen Clip veröffentlicht, in dem sie sich offen zur Kritik an ihrem Körper äußert. In dem Reel spielt sie einen Dialog mit sich selbst – und greift dabei einen Vorwurf auf, der ihr offenbar schon öfter begegnet ist: dass man durch ihr Shirt ihre Brustwarzen sehen kann. Die Botschaft der 28-Jährigen ist dabei eindeutig: Sie wird das nicht ändern.

Schon zu Beginn zitiert Stella die Kritik an ihrem Outfit. "Du weißt schon, dass du einfach einen BH tragen könntest, weil man deine Nippel durch dein Shirt sieht?", sagt sie zu sich selbst in dem Video. Die durch den Stoff durchscheinenden Brustwarzen seien "irgendwie unangenehm". Die Influencerin hält dagegen: "Du siehst ja auch die Umrisse von meinen Schultern." Darauf folgt im Dialog die Erwiderung "Das ist doch was anderes!" – weibliche Nippel seien "sexuell". Genau das stellt die Podcasterin infrage und betont, die Sexualisierung von Brüsten sei uns lediglich "beigebracht worden". "Dich stört es wahrscheinlich nicht, wenn du Männer-Nippel durchs Shirt siehst?", hakt sie nach. Es gehe nicht um "Nippel allgemein", sondern um "weibliche Nippel". Menschen, die sich dennoch angegriffen fühlen, richtet Stella aus: "Ich glaube, dein Gefühl ist echt, aber ich glaube nicht, dass der Grund dahinter wirklich dein Grund ist." Sie macht außerdem klar, dass sie weiterhin auch ohne Büstenhalter vor die Tür gehen wird.

Stella ist ohnehin keine Unbekannte, wenn es um offene Worte zu Tabuthemen geht. Zuletzt sprach die bekennende Feministin im Podcast "Sassy Bubble" unverblümt über ihre Anzahl an Sexualpartnern – für sie kein Grund zur Scham. Die gebürtige Frankfurterin, die durch ihre Teilnahme an Love Island VIP und als Playmate bekannt wurde, lebt heute in München und hat sich mit ihrem Podcast und ihren Social-Media-Kanälen eine treue Community aufgebaut.

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Imago Stella Stegmann bei der Eröffnung der 200. L’Osteria-Filiale in der Marzipanfabrik Othmarschen, Hamburg

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Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Oktober 2025

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RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025